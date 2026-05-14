O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), cancelou a visita que faria a Franca nesta quinta-feira, 14. O petista participaria de uma palestra na Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Franca, mas o evento foi desmarcado em razão da greve aprovada na universidade.

Haddad falaria sobre os rumos de São Paulo e do Brasil em temas ligados à democracia e desenvolvimento. O encontro estava previsto para ocorrer às 18h30, no Anfiteatro “Marielle Franco”, no campus da universidade.

Segundo nota divulgada pelo CaDir “Prof. André Franco Montoro”, Centro Acadêmico de Direito da Unesp, o cancelamento ocorreu em razão do movimento grevista em andamento na instituição. A assessoria do pré-candidato confirmou o adiamento e informou que uma nova data deverá ser divulgada em breve.

Greve na Unesp Franca