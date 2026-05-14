O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), cancelou a visita que faria a Franca nesta quinta-feira, 14. O petista participaria de uma palestra na Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Franca, mas o evento foi desmarcado em razão da greve aprovada na universidade.
Haddad falaria sobre os rumos de São Paulo e do Brasil em temas ligados à democracia e desenvolvimento. O encontro estava previsto para ocorrer às 18h30, no Anfiteatro “Marielle Franco”, no campus da universidade.
Segundo nota divulgada pelo CaDir “Prof. André Franco Montoro”, Centro Acadêmico de Direito da Unesp, o cancelamento ocorreu em razão do movimento grevista em andamento na instituição. A assessoria do pré-candidato confirmou o adiamento e informou que uma nova data deverá ser divulgada em breve.
Greve na Unesp Franca
A Unesp Franca aderiu à greve das universidades estaduais paulistas na última quinta-feira, 7, após assembleia realizada entre estudantes dos cursos de Direito, História, Relações Internacionais e Serviço Social.
O cronograma de paralisação começou na segunda-feira, 11. Entre as principais reivindicações dos estudantes estão pautas relacionadas à permanência estudantil, cotas e condições de estudo.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o CaDir também afirmou que há insatisfação com a proposta de reajuste salarial de 3,6% apresentada aos servidores. Segundo o centro acadêmico, o percentual estaria abaixo das perdas acumuladas, estimadas em mais de 15%.
“A greve é um instrumento de luta muito importante que já conquistou muitas vitórias para os trabalhadores e para os estudantes, como na greve de 2013, que fez com que a Unesp fosse a primeira universidade das estaduais paulistas a adotar o sistema de cotas raciais e sociais”, afirmou a presidente do CaDir “Prof. André Franco Montoro”, Evelly Alonso.
Programação segue até sexta-feira
A programação divulgada pela Unesp Franca segue até esta sexta-feira, 15, com atividades distribuídas ao longo do dia.
Nesta quinta-feira, estão previstos um evento sobre Frantz Fanon, às 19h, e um Despiquete, às 21h. Já na sexta-feira, a agenda inclui um Cadeiraço às 7h, uma queimada às 14h, uma leitura coletiva do Jornal do DCE às 17h e uma atividade cultural com DJ às 19h. O encerramento ocorre novamente com o Despiquete, às 21h.
Paralisação atinge universidades estaduais
A greve reúne universidades estaduais paulistas como USP (Universidade de São Paulo), Unesp e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Entre as reivindicações estão aumento de bolsas, melhorias em moradia e alimentação estudantil, inclusão e infraestrutura.
As paralisações tiveram início em 14 de abril, durante negociações envolvendo reajuste salarial dos servidores, e passaram a contar também com apoio estudantil. Até o fechamento desta reportagem, não havia acordo entre as partes.
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