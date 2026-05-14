Uma motocicleta Honda Fan 160 foi furtada na noite dessa quarta-feira, 13, durante o período de aulas na Unifran (Universidade de Franca), no Parque Universitário, em Franca. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo registraram a ação de dois homens, que retiraram o veículo do local e fugiram em seguida.
O estudante João Victor Lourenço havia estacionado a moto na rua Doutor Pedro de Toledo, em frente a um bar nas proximidades da universidade. Ao retornar após as aulas, percebeu que o veículo não estava mais no local.
Diante do desaparecimento, João Victor solicitou acesso às imagens do circuito de segurança do estabelecimento e conseguiu identificar o momento exato em que a motocicleta foi levada pelos suspeitos.
Registro da ocorrência
Após confirmar o furto, o estudante acionou os pais, que foram até a delegacia ainda na noite de quarta-feira para registrar o boletim de ocorrência.
A motocicleta furtada é uma Honda FAN 160, placa TLB6G57, que foi formalmente incluída no registro policial como produto de furto.
Família busca informações
A família pede ajuda para localizar a moto e identificar os homens flagrados nas imagens de segurança.
Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelos telefones 16 99180-0636 e 16 99122-2339 ou acionar a Polícia Militar pelo 190.
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