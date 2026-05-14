Uma motocicleta Honda Fan 160 foi furtada na noite dessa quarta-feira, 13, durante o período de aulas na Unifran (Universidade de Franca), no Parque Universitário, em Franca. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento próximo registraram a ação de dois homens, que retiraram o veículo do local e fugiram em seguida.

O estudante João Victor Lourenço havia estacionado a moto na rua Doutor Pedro de Toledo, em frente a um bar nas proximidades da universidade. Ao retornar após as aulas, percebeu que o veículo não estava mais no local.

Diante do desaparecimento, João Victor solicitou acesso às imagens do circuito de segurança do estabelecimento e conseguiu identificar o momento exato em que a motocicleta foi levada pelos suspeitos.

Registro da ocorrência