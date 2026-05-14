Um carro capotou na avenida Paulo VI, em Franca, na tarde desta quinta-feira, 14, após o motorista perder o controle da direção e atingir uma caminhonete que estava estacionada na via. Apesar da gravidade do acidente e dos danos causados aos veículos, o condutor saiu ileso.

Segundo as informações apuradas no local, o motorista de um Hyundai HB20 Sedan prata seguia no sentido Centro quando tentou pegar uma garrafinha dentro do veículo. Ao se distrair, perdeu o controle da direção e bateu contra uma Volkswagen Amarok preta que estava devidamente estacionada.

Com a força do impacto, o HB20 capotou e ficou com as rodas para cima no meio da avenida.

Trânsito precisou ser desviado