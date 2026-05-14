14 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
AV. PAULO VI

Motorista perde controle, bate em caminhonete e capota carro

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
HB20 prata, capotado na avenida Paulo VI, após bater em caminhonete estacionada
HB20 prata, capotado na avenida Paulo VI, após bater em caminhonete estacionada

Um carro capotou na avenida Paulo VI, em Franca, na tarde desta quinta-feira, 14, após o motorista perder o controle da direção e atingir uma caminhonete que estava estacionada na via. Apesar da gravidade do acidente e dos danos causados aos veículos, o condutor saiu ileso.

Segundo as informações apuradas no local, o motorista de um Hyundai HB20 Sedan prata seguia no sentido Centro quando tentou pegar uma garrafinha dentro do veículo. Ao se distrair, perdeu o controle da direção e bateu contra uma Volkswagen Amarok preta que estava devidamente estacionada.

Com a força do impacto, o HB20 capotou e ficou com as rodas para cima no meio da avenida.

Trânsito precisou ser desviado

Mesmo com a violência da colisão, o motorista, que estava sozinho no veículo, não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local após o acidente.

Por conta do carro capotado na pista, o trânsito na avenida Paulo VI precisou ser desviado até a retirada do veículo.

A Polícia Militar esteve no local e realizou a organização do tráfego durante o atendimento da ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários