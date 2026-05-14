Um carro capotou na avenida Paulo VI, em Franca, na tarde desta quinta-feira, 14, após o motorista perder o controle da direção e atingir uma caminhonete que estava estacionada na via. Apesar da gravidade do acidente e dos danos causados aos veículos, o condutor saiu ileso.
Segundo as informações apuradas no local, o motorista de um Hyundai HB20 Sedan prata seguia no sentido Centro quando tentou pegar uma garrafinha dentro do veículo. Ao se distrair, perdeu o controle da direção e bateu contra uma Volkswagen Amarok preta que estava devidamente estacionada.
Com a força do impacto, o HB20 capotou e ficou com as rodas para cima no meio da avenida.
Trânsito precisou ser desviado
Mesmo com a violência da colisão, o motorista, que estava sozinho no veículo, não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local após o acidente.
Por conta do carro capotado na pista, o trânsito na avenida Paulo VI precisou ser desviado até a retirada do veículo.
A Polícia Militar esteve no local e realizou a organização do tráfego durante o atendimento da ocorrência.
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