Dois criminosos furtaram 39 camisetas de uma loja de artigos esportivos na madrugada dessa quarta-feira, 13, na Vila Santa Cruz, em Franca. Mesmo com o alarme disparando durante toda a ação, a dupla permaneceu no interior do estabelecimento recolhendo os produtos. Após a fuga, os suspeitos foram perseguidos pela Polícia Militar, abandonaram o carro utilizado no crime e deixaram toda a mercadoria para trás.
O portal GCN/Sampi teve acesso, nesta quinta-feira, 14, às imagens das câmeras de segurança da loja. As gravações mostram toda a movimentação dos criminosos durante o furto.
De acordo com as informações, os suspeitos chegaram ao local durante a madrugada e danificaram a grade de proteção da loja. Em um primeiro momento, eles não conseguiram entrar no imóvel, mas retornaram pouco tempo depois e conseguiram acessar o interior do comércio.
Alarme disparou durante toda a ação
As imagens registram o momento em que os dois entram na loja e o sistema de alarme começa a tocar. Apesar disso, os criminosos seguiram recolhendo as camisetas normalmente.
Em poucos minutos, um dos suspeitos aparece deixando o local com os braços cheios de produtos e foge correndo. O segundo permanece por mais algum tempo dentro da loja, recolhendo mais peças, antes de também fugir. Durante toda a ação, o alarme continuou disparando.
Após saírem do comércio, os criminosos dobraram a esquina, entraram em um carro e deixaram o local.
Mercadoria foi recuperada
Um vizinho ouviu os barulhos e o alarme disparado e acionou a Polícia Militar. Poucos minutos após a fuga, uma viatura passou pela região e iniciou a perseguição aos suspeitos.
A perseguição terminou no bairro Vila Santa Teresinha, onde os criminosos abandonaram o veículo e toda a mercadoria furtada antes de fugirem a pé.
A Polícia Militar apreendeu o carro utilizado na fuga e recuperou as 39 camisetas, que foram devolvidas ao proprietário da loja após reconhecimento dos produtos.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e a polícia segue investigando o caso. As imagens das câmeras de segurança serão utilizadas na tentativa de identificar os dois suspeitos.
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