14 de maio de 2026
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Dupla furta 39 camisetas, foge da PM e abandona tudo na fuga

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminosos invadindo loja de camisetas da Vila Santa Cruz, em Franca
Criminosos invadindo loja de camisetas da Vila Santa Cruz, em Franca

Dois criminosos furtaram 39 camisetas de uma loja de artigos esportivos na madrugada dessa quarta-feira, 13, na Vila Santa Cruz, em Franca. Mesmo com o alarme disparando durante toda a ação, a dupla permaneceu no interior do estabelecimento recolhendo os produtos. Após a fuga, os suspeitos foram perseguidos pela Polícia Militar, abandonaram o carro utilizado no crime e deixaram toda a mercadoria para trás.

O portal GCN/Sampi teve acesso, nesta quinta-feira, 14, às imagens das câmeras de segurança da loja. As gravações mostram toda a movimentação dos criminosos durante o furto.

De acordo com as informações, os suspeitos chegaram ao local durante a madrugada e danificaram a grade de proteção da loja. Em um primeiro momento, eles não conseguiram entrar no imóvel, mas retornaram pouco tempo depois e conseguiram acessar o interior do comércio.

Alarme disparou durante toda a ação

As imagens registram o momento em que os dois entram na loja e o sistema de alarme começa a tocar. Apesar disso, os criminosos seguiram recolhendo as camisetas normalmente.

Em poucos minutos, um dos suspeitos aparece deixando o local com os braços cheios de produtos e foge correndo. O segundo permanece por mais algum tempo dentro da loja, recolhendo mais peças, antes de também fugir. Durante toda a ação, o alarme continuou disparando.

Após saírem do comércio, os criminosos dobraram a esquina, entraram em um carro e deixaram o local.

Mercadoria foi recuperada

Um vizinho ouviu os barulhos e o alarme disparado e acionou a Polícia Militar. Poucos minutos após a fuga, uma viatura passou pela região e iniciou a perseguição aos suspeitos.

A perseguição terminou no bairro Vila Santa Teresinha, onde os criminosos abandonaram o veículo e toda a mercadoria furtada antes de fugirem a pé.

A Polícia Militar apreendeu o carro utilizado na fuga e recuperou as 39 camisetas, que foram devolvidas ao proprietário da loja após reconhecimento dos produtos.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e a polícia segue investigando o caso. As imagens das câmeras de segurança serão utilizadas na tentativa de identificar os dois suspeitos.

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