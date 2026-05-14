Dois criminosos furtaram 39 camisetas de uma loja de artigos esportivos na madrugada dessa quarta-feira, 13, na Vila Santa Cruz, em Franca. Mesmo com o alarme disparando durante toda a ação, a dupla permaneceu no interior do estabelecimento recolhendo os produtos. Após a fuga, os suspeitos foram perseguidos pela Polícia Militar, abandonaram o carro utilizado no crime e deixaram toda a mercadoria para trás.

O portal GCN/Sampi teve acesso, nesta quinta-feira, 14, às imagens das câmeras de segurança da loja. As gravações mostram toda a movimentação dos criminosos durante o furto.

De acordo com as informações, os suspeitos chegaram ao local durante a madrugada e danificaram a grade de proteção da loja. Em um primeiro momento, eles não conseguiram entrar no imóvel, mas retornaram pouco tempo depois e conseguiram acessar o interior do comércio.

Alarme disparou durante toda a ação