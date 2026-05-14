Um homem foi vítima de um roubo à mão armada dentro da própria casa na noite dessa quarta-feira, 13, no Jardim Noemia, em Franca. Dois criminosos invadiram o imóvel após arrombarem a porta da cozinha, renderam os moradores com uma pistola e fugiram levando uma caminhonete Volkswagen Amarok branca, além de documentos, cartões e objetos pessoais. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Franca.
Segundo relato da vítima ao portal GCN/Sampi, o crime aconteceu por volta das 21h. Um dos assaltantes entrou na residência armado, enquanto o comparsa permaneceu do lado de fora, próximo ao portão da garagem.
“Chegaram armados, rebentaram a porta da cozinha. Eu estava deitado e meteram uma arma na minha cabeça, toda hora falando que iam matar”, contou o morador.
Durante a ação, os criminosos exigiram a caminhonete da vítima. Como o morador, nervoso, não conseguiu localizar a chave do cadeado do portão, os assaltantes arrombaram a estrutura para facilitar a fuga com o veículo.
Pertences levados
Além da Volkswagen Amarok branca, placa FZJ8860, ano 2013, os criminosos levaram a carteira da vítima, com RG, CPF e cartões bancários, além de uma corrente de prata que ela usava no pescoço.
Um segundo morador da casa também teve o celular roubado e sofreu ferimentos na mão após os criminosos pisarem sobre ela durante o assalto.
“O meu não conseguiram levar porque eu escondi”, relatou outra vítima ao se referir ao próprio celular.
Investigação
De acordo com o boletim de ocorrência, um dos suspeitos foi descrito como um homem pardo, de estatura mediana para alta, que utilizava uma pistola semiautomática. Ele teria pulado o portão da garagem para acessar o imóvel.
Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois criminosos deixam o local com a caminhonete. As imagens devem ser encaminhadas à Polícia Civil, que investiga o caso.
A vítima também solicitou o bloqueio imediato do veículo nos sistemas policiais. Até o momento, a Amarok não havia sido localizada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.