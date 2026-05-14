Um homem foi vítima de um roubo à mão armada dentro da própria casa na noite dessa quarta-feira, 13, no Jardim Noemia, em Franca. Dois criminosos invadiram o imóvel após arrombarem a porta da cozinha, renderam os moradores com uma pistola e fugiram levando uma caminhonete Volkswagen Amarok branca, além de documentos, cartões e objetos pessoais. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Franca.

Segundo relato da vítima ao portal GCN/Sampi, o crime aconteceu por volta das 21h. Um dos assaltantes entrou na residência armado, enquanto o comparsa permaneceu do lado de fora, próximo ao portão da garagem.

“Chegaram armados, rebentaram a porta da cozinha. Eu estava deitado e meteram uma arma na minha cabeça, toda hora falando que iam matar”, contou o morador.