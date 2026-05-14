Entre os dias 15, 16 e 17 de maio, o Franca Shopping recebe o REALIZE - O Maior Feirão de Imóveis de Franca e região. A iniciativa reúne as construtoras Bild e Vitta em um evento pensado para conectar diferentes perfis de compradores a oportunidades imobiliárias em diversas fases da vida.

Com foco em moradia acessível, valorização patrimonial e condições especiais durante o evento, a Vitta apresenta empreendimentos voltados tanto para quem busca o primeiro imóvel quanto para quem deseja mudar de padrão ou investir em um novo momento de vida.

Documentação grátis, descontos e vantagens exclusivas da Vitta no feirão

Entre os destaques apresentados pela construtora está o Vitta São Vicente, empreendimento localizado na região do Zanetti e um dos poucos da cidade enquadrados no programa Casa Paulista, que oferece desconto de até R$ 11 mil, benefício que pode ser somado às condições facilitadas do programa Minha Casa Minha Vida. Durante o feirão, os compradores também podem ser beneficiados com documentação grátis, ampliando ainda mais as vantagens para quem deseja sair do aluguel e conquistar o primeiro apartamento.

Outro destaque é o Noví Residence, situado na Av. São Vicente, empreendimento em fase final de obras e com entrega programada para este ano. Quem passa pela avenida já consegue avistar a evolução das obras, o que reforça a proximidade da entrega e atrai compradores que desejam reduzir o tempo de espera para mudança.

Na região do bairro Santa Lúcia, o Montiè surge como alternativa para quem busca potencial de valorização durante a obra. Nesse modelo, o fluxo de pagamento acontece de forma diluída ao longo do período de construção, o que pode representar uma oportunidade estratégica para diferentes perfis de compradores.

Para a construtora, o evento representa uma oportunidade de ampliar o acesso à moradia e facilitar as negociações para diferentes perfis de clientes. “Tem oportunidades para todo perfil, desde quem busca o primeiro imóvel até quem deseja investir, ter um prazo maior de pagamento ou conquistar um apartamento em uma nova fase da vida. Nossa missão neste evento é não perder negócio: vamos facilitar as negociações e criar oportunidades reais para que mais pessoas consigam conquistar seu imóvel”, afirma Debson Rocha, gerente de vendas da Vitta.

Quando e quem pode participar do feirão?

O Feirão acontece nos dias 15, 16 e 17 de maio, no Franca Shopping, reunindo oportunidades para diferentes perfis de público. A entrada é gratuita.

A proposta do evento é atender desde quem busca o primeiro imóvel até clientes interessados em apartamentos de alto padrão, reunindo diferentes empreendimentos e condições em um único lugar.

Quem deseja se antecipar ao evento e simular as condições de compra pode tirar dúvidas pelo WhatsApp [clique para falar] ou visitar o escritório da Vitta em Franca, localizado na Av. Maj. Nicácio, 2691, no Centro.

Uma trajetória construída em Franca e região

Ao longo dos últimos anos, Bild e Vitta vêm construindo uma trajetória consolidada no mercado imobiliário regional, marcada pela expansão e pela entrega de novos empreendimentos.

Entre os números apresentados pelas construtoras estão:

Presença em 25 cidades e 3 estados;

Atuação em Franca desde 2016;

20 empreendimentos lançados na cidade;

15 empreendimentos já entregues;

Milhares de famílias e investidores realizados ao longo da trajetória.

Histórias reais de quem já conquistou o imóvel

Além dos empreendimentos, o evento também busca destacar histórias reais construídas ao longo dessa trajetória.

Um dos vídeos compartilhados recentemente nas redes sociais mostra um colaborador que participou da construção de um dos empreendimentos e, posteriormente, decidiu adquirir uma unidade no próprio condomínio. O conteúdo ganhou destaque por representar a relação de confiança construída entre os profissionais envolvidos nas obras e os empreendimentos entregues pela construtora.