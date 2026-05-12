12 de maio de 2026
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Homem de 36 anos tem 95% do corpo queimado em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Samu socorreu homem até a Santa Casa de Franca
Samu socorreu homem até a Santa Casa de Franca

Um homem de 36 anos ficou com 95% do corpo queimado na tarde desta terça-feira, 12, na rua Antônio Covas, no Jardim Lima, em Franca.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima, que possui transtornos psicomotores, estava em uma casa de acolhimento para pessoas com deficiência quando, por motivos ainda não esclarecidos, teria utilizado álcool e ateado fogo no próprio corpo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e realizou os primeiros socorros no local. Devido à gravidade das queimaduras, o homem precisou ser intubado ainda durante o atendimento.

Ele foi encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Franca.

Caso será investigado

As circunstâncias do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil, que deverá apurar como a vítima teve acesso ao material inflamável e o que motivou o caso.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

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