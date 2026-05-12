Um homem de 36 anos ficou com 95% do corpo queimado na tarde desta terça-feira, 12, na rua Antônio Covas, no Jardim Lima, em Franca.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima, que possui transtornos psicomotores, estava em uma casa de acolhimento para pessoas com deficiência quando, por motivos ainda não esclarecidos, teria utilizado álcool e ateado fogo no próprio corpo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e realizou os primeiros socorros no local. Devido à gravidade das queimaduras, o homem precisou ser intubado ainda durante o atendimento.