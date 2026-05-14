A 55ª edição da Expoagro começou nesta quinta-feira, 14, em Franca, com expectativa de superar o público e a movimentação dos anos anteriores. Realizado no Parque de Exposições “Fernando Costa”, o evento reúne animais vindos do Brasil, da Colômbia e da Argentina, além de competições equestres, feira de produtores rurais, palestras gratuitas e atrações voltadas às famílias. A programação segue até o dia 24 de maio, das 8 às 19 horas, com entrada gratuita.

A abertura dos julgamentos técnicos marca o início oficial da feira. Nesta quarta-feira, 13, foi realizada a pesagem do gado Nelore, primeira raça a entrar na pista de avaliações. Ao longo dos dez dias de evento, mais de 900 animais selecionados devem passar pelo parque, todos submetidos a protocolos sanitários e acompanhados por tratadores especializados.

Julgamentos e provas equestres

A programação técnica da Expoagro será dividida em etapas. Entre os dias 14 e 16 de maio, a Pista Central recebe os julgamentos do gado Nelore e dos cavalos Mangalarga Paulista. Já entre os dias 21 e 23, será a vez dos cavalos Mangalarga Marchador.