A 55ª edição da Expoagro começou nesta quinta-feira, 14, em Franca, com expectativa de superar o público e a movimentação dos anos anteriores. Realizado no Parque de Exposições “Fernando Costa”, o evento reúne animais vindos do Brasil, da Colômbia e da Argentina, além de competições equestres, feira de produtores rurais, palestras gratuitas e atrações voltadas às famílias. A programação segue até o dia 24 de maio, das 8 às 19 horas, com entrada gratuita.
A abertura dos julgamentos técnicos marca o início oficial da feira. Nesta quarta-feira, 13, foi realizada a pesagem do gado Nelore, primeira raça a entrar na pista de avaliações. Ao longo dos dez dias de evento, mais de 900 animais selecionados devem passar pelo parque, todos submetidos a protocolos sanitários e acompanhados por tratadores especializados.
Julgamentos e provas equestres
A programação técnica da Expoagro será dividida em etapas. Entre os dias 14 e 16 de maio, a Pista Central recebe os julgamentos do gado Nelore e dos cavalos Mangalarga Paulista. Já entre os dias 21 e 23, será a vez dos cavalos Mangalarga Marchador.
Nos finais de semana, as provas equestres prometem atrair o público na Pista da Hípica. Estão programadas disputas de Team Penning e Ranch Sorting aos sábados dos dois finais de semana do evento, além da tradicional prova dos Três Tambores no domingo de encerramento, dia 24.
Feira do Produtor amplia programação
Entre os dias 15 e 17 de maio, das 9 às 19 horas, a Feira do Produtor reforça o espaço destinado ao empreendedorismo rural. Pequenos produtores locais irão comercializar e oferecer degustação de queijos, coalhadas, cafés, compotas e alimentos artesanais.
A iniciativa conta com parceria do Sebrae e do Shopping do Agricultor, por meio da Lei de Economia Solidária. Também estão previstas palestras gratuitas ao longo da programação, com inscrições realizadas pelo portal “Caminho para o Emprego”.
“Fortalecer o agronegócio e o comércio local é gerar renda, impulsionar o turismo regional e transformar desenvolvimento em oportunidade para toda a nossa população”, afirmou a secretária de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara Prado.
Evento terá ações sociais e atrações para famílias
Além da programação técnica, a Expoagro também aposta em atividades voltadas ao público em geral. As tradicionais barracas de entidades estarão presentes com venda de alimentos, reforçando ações sociais desenvolvidas na cidade.
O espaço contará ainda com área de piquenique para famílias e visitas programadas de escolas e da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), ampliando o caráter educativo da feira.
O encerramento do evento, no domingo, 24, terá ainda a realização da Expocães, com apresentação de cães adestrados da Polícia Militar e incentivo à doação de ração para entidades de proteção animal de Franca.
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