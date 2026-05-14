14 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
LUTO

Morre Dona Lia, mãe do ex-vereador Marcelo Mambrini, aos 81 anos

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Dona Lia era devota de Santa Rita de Cássia
Morreu nesta quinta-feira, 14, em Restinga, Maria Aparecida Cândida Mambrini, conhecida como Dona Lia, aos 81 anos. A causa foi insuficiência renal.

Ela era mãe do policial militar da reserva e ex-vereador de Franca Marcelo Mambrini. Viúva, Dona Lia deixa os filhos Marcelo, Márcio Mambrini e Alan Cândido Santana, além de quatro netos.

Natural de Coqueiral, em Minas Gerais, Dona Lia trabalhou como cozinheira por muitos anos no Clube de Campo da Franca. Morou na cidade por um curto período, antes de fixar residência em Restinga.

Abalado, Marcelo Mambrini homenageou a mãe. “Muita gratidão por tudo que a senhora fez por mim, pelo Márcio e pelo Alan, por toda família e amigos. Ela criou os filhos sozinha e sempre enfrentou as dificuldades de cabeça erguida. Hoje é o dia mais doloroso da minha vida”, disse.

O velório ocorre nesta quinta-feira, 14, das 10h às 15h, no Velório Municipal de Restinga. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Municipal de Ibiraci (MG).

