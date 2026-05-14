A Polícia Científica confirmou, na manhã desta quinta-feira, 14, que peças da BMW branca roubada em Franca estavam instaladas na BMW preta de um influenciador digital investigado pela Polícia Civil.
A constatação foi feita durante perícia técnica no veículo, que estava em reforma após um capotamento. Segundo o delegado Gabriel Fernando Tomaz, os exames identificaram sinais claros de adulteração e comprovaram a origem criminosa das peças utilizadas.
O influenciador Paulo Henrique Firmo de Souza segue preso, assim como dois funileiros suspeitos de participação no esquema investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
Polícia aponta liderança do influenciador no esquema
De acordo com as investigações, após sofrer um acidente com sua BMW preta durante uma viagem a Olímpia, Paulo Henrique teria decidido utilizar peças de uma BMW branca roubada para recuperar o veículo danificado.
Segundo o delegado, durante depoimento, o influenciador afirmou que o carro não possuía seguro e que não teria condições financeiras de arcar com o prejuízo.
“Ele alegou que, por dificuldades financeiras, acabou tendo essa ‘brilhante ideia’ de arrumar um veículo roubado igual, para retirar as peças e colocar no carro dele, contando com a ajuda de dois funileiros”, afirmou Gabriel Fernando Tomaz.
Ainda conforme a investigação, o influenciador teria coordenado toda a ação criminosa.
“Foi apurado que o influenciador estava na liderança de tudo, dando orientações aos funileiros”, disse o delegado.
BMW roubada foi desmontada em área de mata
As investigações apontam que a BMW branca, roubada no Residencial Dourado, foi levada inicialmente para uma área de mata, onde começou a ser desmontada.
Na sequência, as peças teriam sido transportadas para a casa de um dos funileiros envolvidos, local onde o veículo foi totalmente desmontado.
Os três investigados permanecem presos à disposição da Justiça.
A Polícia Civil continua apurando o caso para identificar possíveis outros envolvidos no esquema criminoso.
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