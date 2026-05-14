A Polícia Científica confirmou, na manhã desta quinta-feira, 14, que peças da BMW branca roubada em Franca estavam instaladas na BMW preta de um influenciador digital investigado pela Polícia Civil.

A constatação foi feita durante perícia técnica no veículo, que estava em reforma após um capotamento. Segundo o delegado Gabriel Fernando Tomaz, os exames identificaram sinais claros de adulteração e comprovaram a origem criminosa das peças utilizadas.

O influenciador Paulo Henrique Firmo de Souza segue preso, assim como dois funileiros suspeitos de participação no esquema investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Polícia aponta liderança do influenciador no esquema