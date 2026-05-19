O público de Franca poderá acompanhar, nos dias 23 e 24 de maio, a leitura dramática gratuita de O Médium, livre adaptação da ópera do compositor Gian Carlo Menotti.
As apresentações acontecem às 19h, no Teatro Judas Iscariotes, com entrada gratuita mediante reserva antecipada de ingressos pela Sympla.
O projeto é realizado pelo Instituto Arte Vida em parceria com a Prefeitura de Franca e integra a preparação para a montagem completa do espetáculo, prevista para o fim deste ano.
Espetáculo aborda fé, vulnerabilidade e crises emocionais
A obra traz reflexões sobre crises emocionais, exploração da fé, vulnerabilidade humana e novas formas de charlatanismo.
Inspirada no contexto do pós-guerra em que a ópera original foi criada, a adaptação busca dialogar com questões contemporâneas e provocar reflexões sobre o desamparo coletivo da sociedade atual.
Segundo a equipe responsável, a proposta funciona como uma “abertura de processo”, permitindo que o público acompanhe os primeiros passos da criação artística.
Após cada sessão, haverá um bate-papo aberto com os artistas e realizadores do projeto.
Produção terá direção de Mauro Júnior
A dramaturgia e direção são assinadas por Mauro Júnior.
A produção é de Stella Lima, com assistência de produção de Edna de Paula e comunicação de João Henrique.
De acordo com a organização, os ingressos garantem assento apenas até 15 minutos antes do início da apresentação, às 18h45. Após esse horário, os lugares não confirmados serão liberados para uma lista de espera presencial organizada por ordem de chegada.
O projeto é viabilizado por meio de incentivo da Prefeitura de Franca e da Secretaria de Esporte e Cultura, através do edital de Parceria Cultural.
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