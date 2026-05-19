O público de Franca poderá acompanhar, nos dias 23 e 24 de maio, a leitura dramática gratuita de O Médium, livre adaptação da ópera do compositor Gian Carlo Menotti.

As apresentações acontecem às 19h, no Teatro Judas Iscariotes, com entrada gratuita mediante reserva antecipada de ingressos pela Sympla.

O projeto é realizado pelo Instituto Arte Vida em parceria com a Prefeitura de Franca e integra a preparação para a montagem completa do espetáculo, prevista para o fim deste ano.

Espetáculo aborda fé, vulnerabilidade e crises emocionais