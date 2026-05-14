A lesão que deixou o meia-atacante Estêvão fora da pré-lista da Copa do Mundo de 2026 frustrou torcedores e também quem acompanhou os primeiros passos do jogador no futebol.
Primeiro treinador do atleta na escolinha Tok de Bola, em Franca, Serginho Carioca lamentou a ausência do ex-aluno entre os 55 nomes enviados pela Confederação Brasileira de Futebol à Fifa.
A lista definitiva da Seleção Brasileira será divulgada na próxima segunda-feira, 18, pelo técnico Carlo Ancelotti.
“A gente fica triste, fica chateado. Todo mundo se preparando para torcer para o Brasil, torcer para o Estêvão. O Brasil inteiro levando a maior fé nele, mas são coisas que acontecem”, afirmou Serginho, que treinou o jogador desde os 4 anos de idade.
Atualmente trabalhando em uma escolinha de futebol em Bebedouro, o treinador disse que lesões fazem parte da carreira de atletas de alto nível e lembrou que outros nomes importantes também ficaram fora da competição.
“Agora temos que torcer para que ele se recupere logo e volte a jogar o futebol dele, porque com certeza vai ter novas oportunidades na Seleção”, declarou.
Recuperação acontece no Brasil
Mesmo fora da pré-lista, Serginho acredita que o futuro de Estêvão na Seleção ainda será promissor.
“Chateados nós estamos, mas sabendo que ele tem condições de voltar a ter novas oportunidades na Seleção para seguir brilhando com a camisa do Chelsea”, disse.
O jogador teria retornado ao Brasil para realizar tratamento da lesão na coxa com o departamento médico do Sociedade Esportiva Palmeiras. No último fim de semana, Estêvão esteve em Franca.
Nem a CBF nem o Chelsea Football Club se manifestaram oficialmente sobre o estado de recuperação do atleta.
Caminho do Brasil na Copa
A Seleção Brasileira estreia no Grupo C da Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.
Depois, enfrenta Haiti e Escócia nos dias 19 e 24 de junho, respectivamente.
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