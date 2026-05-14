14 de maio de 2026
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FRUSTRAÇÃO

Primeiro técnico de Estêvão lamenta ausência na pré-lista da Copa

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Serginho Carioca, com Estêvão, no Jogo das Estrelas em Franca
Serginho Carioca, com Estêvão, no Jogo das Estrelas em Franca

A lesão que deixou o meia-atacante Estêvão fora da pré-lista da Copa do Mundo de 2026 frustrou torcedores e também quem acompanhou os primeiros passos do jogador no futebol.

Primeiro treinador do atleta na escolinha Tok de Bola, em Franca, Serginho Carioca lamentou a ausência do ex-aluno entre os 55 nomes enviados pela Confederação Brasileira de Futebol à Fifa.

A lista definitiva da Seleção Brasileira será divulgada na próxima segunda-feira, 18, pelo técnico Carlo Ancelotti.

“A gente fica triste, fica chateado. Todo mundo se preparando para torcer para o Brasil, torcer para o Estêvão. O Brasil inteiro levando a maior fé nele, mas são coisas que acontecem”, afirmou Serginho, que treinou o jogador desde os 4 anos de idade.

Atualmente trabalhando em uma escolinha de futebol em Bebedouro, o treinador disse que lesões fazem parte da carreira de atletas de alto nível e lembrou que outros nomes importantes também ficaram fora da competição.

“Agora temos que torcer para que ele se recupere logo e volte a jogar o futebol dele, porque com certeza vai ter novas oportunidades na Seleção”, declarou.

Recuperação acontece no Brasil

Mesmo fora da pré-lista, Serginho acredita que o futuro de Estêvão na Seleção ainda será promissor.

“Chateados nós estamos, mas sabendo que ele tem condições de voltar a ter novas oportunidades na Seleção para seguir brilhando com a camisa do Chelsea”, disse.

O jogador teria retornado ao Brasil para realizar tratamento da lesão na coxa com o departamento médico do Sociedade Esportiva Palmeiras. No último fim de semana, Estêvão esteve em Franca.

Nem a CBF nem o Chelsea Football Club se manifestaram oficialmente sobre o estado de recuperação do atleta.

Caminho do Brasil na Copa

A Seleção Brasileira estreia no Grupo C da Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

Depois, enfrenta Haiti e Escócia nos dias 19 e 24 de junho, respectivamente.

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