A lesão que deixou o meia-atacante Estêvão fora da pré-lista da Copa do Mundo de 2026 frustrou torcedores e também quem acompanhou os primeiros passos do jogador no futebol.

Primeiro treinador do atleta na escolinha Tok de Bola, em Franca, Serginho Carioca lamentou a ausência do ex-aluno entre os 55 nomes enviados pela Confederação Brasileira de Futebol à Fifa.

A lista definitiva da Seleção Brasileira será divulgada na próxima segunda-feira, 18, pelo técnico Carlo Ancelotti.