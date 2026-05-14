Uma mulher de 44 anos denunciou um motorista de aplicativo, de 26 anos, por injúria racial e agressão após uma corrida registrada na noite dessa quarta-feira, 13, em Franca. O caso foi registrado pela Polícia Civil e aconteceu durante um trajeto pela rodovia Cândido Portinari.
Segundo o boletim de ocorrência, durante uma conversa dentro do veículo, a passageira comentou que tinha o mesmo sobrenome do motorista. Conforme o relato da vítima, ele respondeu: “Eu não tenho parente macaco”.
A mulher afirmou que questionou a fala e, em seguida, o motorista teria reforçado a ofensa dizendo: “É isso mesmo que você escutou” e “Você está surda”.
Ao perceber a situação, a passageira começou a gravar a conversa com o celular.
Motorista teria desviado trajeto e agredido vítima
Ainda conforme o relato, o motorista desviou o percurso da corrida e entrou em um posto de combustíveis às margens da rodovia. No local, ele teria dito a outros motoristas: “Pede pra essa macaca sair do meu carro”.
A vítima relatou que insistiu no reembolso da corrida e, neste momento, o motorista teria desferido um soco que atingiu sua boca.
Durante a agressão, segundo o boletim, ele perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de outro carro que estava parado no posto.
O motorista do automóvel atingido, um jovem de 23 anos, presenciou a situação e prestou depoimento à polícia. Funcionários do posto também teriam acompanhado a confusão.
Caso será investigado
Segundo a ocorrência, a mulher afirmou ainda que o motorista aparentava estar alterado durante a corrida e chegou a fazer uma gravação dizendo: “Aqui a surtadinha aqui”.
Após o episódio, ela também relatou ter recebido ameaças por mensagens de áudio.
A vítima deve passar por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) nesta quinta-feira, 14.
O caso foi registrado como injúria racial, lesão corporal e colisão de veículo e será investigado pela Polícia Civil.
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