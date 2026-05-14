Uma mulher de 44 anos denunciou um motorista de aplicativo, de 26 anos, por injúria racial e agressão após uma corrida registrada na noite dessa quarta-feira, 13, em Franca. O caso foi registrado pela Polícia Civil e aconteceu durante um trajeto pela rodovia Cândido Portinari.

Segundo o boletim de ocorrência, durante uma conversa dentro do veículo, a passageira comentou que tinha o mesmo sobrenome do motorista. Conforme o relato da vítima, ele respondeu: “Eu não tenho parente macaco”.

A mulher afirmou que questionou a fala e, em seguida, o motorista teria reforçado a ofensa dizendo: “É isso mesmo que você escutou” e “Você está surda”.