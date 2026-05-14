14 de maio de 2026
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NO JARDIM BOTÂNICO

Novo NGA entra na fase final de construção em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Núcleo de Gestão Assistencial em construção no Jardim Botânico, em Franca
Núcleo de Gestão Assistencial em construção no Jardim Botânico, em Franca

As obras do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), no Jardim Botânico, avançam para a fase de acabamento em Franca. A estrutura já está com a cobertura concluída e parte das paredes externas pintadas. O complexo contará com 48 salas e 35 consultórios.

Atualmente, as equipes trabalham na instalação de revestimentos internos e em serviços externos, como acabamento das rampas de acessibilidade, sistemas de drenagem, grades de proteção, captação de águas pluviais e arborização do entorno.

Blocos entram na reta final

Nos blocos 3 e 4, os serviços de pintura, instalação de piso vinílico e adequações de acessibilidade estão praticamente concluídos. Também avançam os sistemas elétrico, de lógica e de combate a incêndio.

Os acessos pela rua Ginez Garcia permitirão ligação direta da unidade com a avenida Jaime Tellini, uma das principais vias da região.

As áreas internas desses blocos já receberam sanitários, bancadas de pedra, quadros de energia, além da instalação de portas, janelas e iluminação.

Nos blocos 1 e 2, seguem os trabalhos de cabeamento de lógica, instalação de louças sanitárias, colocação de bate-macas nos corredores, além de serviços elétricos, pintura final, construção de rampas de acessibilidade e instalação de bancadas.

Outras obras da Saúde

Além do NGA, a Prefeitura mantém outras obras na área da Saúde em andamento no Jardim Botânico.

O novo Caps Infantil (Centro de Atenção Psicossocial) também está em fase de cobertura e será destinado ao atendimento de crianças e adolescentes de até 17 anos e 11 meses em sofrimento psíquico ou com transtornos mentais.

Outras três novas Unidades Básicas de Saúde estão em construção nos Jardins Palma, Peres Elias/Parque das Esmeraldas e Vila Santa Terezinha.

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