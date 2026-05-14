As obras do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), no Jardim Botânico, avançam para a fase de acabamento em Franca. A estrutura já está com a cobertura concluída e parte das paredes externas pintadas. O complexo contará com 48 salas e 35 consultórios.

Atualmente, as equipes trabalham na instalação de revestimentos internos e em serviços externos, como acabamento das rampas de acessibilidade, sistemas de drenagem, grades de proteção, captação de águas pluviais e arborização do entorno.

Blocos entram na reta final

Nos blocos 3 e 4, os serviços de pintura, instalação de piso vinílico e adequações de acessibilidade estão praticamente concluídos. Também avançam os sistemas elétrico, de lógica e de combate a incêndio.