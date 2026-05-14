As obras do novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), no Jardim Botânico, avançam para a fase de acabamento em Franca. A estrutura já está com a cobertura concluída e parte das paredes externas pintadas. O complexo contará com 48 salas e 35 consultórios.
Atualmente, as equipes trabalham na instalação de revestimentos internos e em serviços externos, como acabamento das rampas de acessibilidade, sistemas de drenagem, grades de proteção, captação de águas pluviais e arborização do entorno.
Blocos entram na reta final
Nos blocos 3 e 4, os serviços de pintura, instalação de piso vinílico e adequações de acessibilidade estão praticamente concluídos. Também avançam os sistemas elétrico, de lógica e de combate a incêndio.
Os acessos pela rua Ginez Garcia permitirão ligação direta da unidade com a avenida Jaime Tellini, uma das principais vias da região.
As áreas internas desses blocos já receberam sanitários, bancadas de pedra, quadros de energia, além da instalação de portas, janelas e iluminação.
Nos blocos 1 e 2, seguem os trabalhos de cabeamento de lógica, instalação de louças sanitárias, colocação de bate-macas nos corredores, além de serviços elétricos, pintura final, construção de rampas de acessibilidade e instalação de bancadas.
Outras obras da Saúde
Além do NGA, a Prefeitura mantém outras obras na área da Saúde em andamento no Jardim Botânico.
O novo Caps Infantil (Centro de Atenção Psicossocial) também está em fase de cobertura e será destinado ao atendimento de crianças e adolescentes de até 17 anos e 11 meses em sofrimento psíquico ou com transtornos mentais.
Outras três novas Unidades Básicas de Saúde estão em construção nos Jardins Palma, Peres Elias/Parque das Esmeraldas e Vila Santa Terezinha.
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