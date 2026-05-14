14 de maio de 2026
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DEPOIMENTO

Motorista da CPFL que atropelou cachorro diz que não viu o animal

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmera de segurança capturou momento em que carro faz a curva e causa o atropelamento
Câmera de segurança capturou momento em que carro faz a curva e causa o atropelamento

O motorista envolvido no atropelamento de um cachorro comunitário no bairro Jardim Aeroporto IV, em Franca, prestou depoimento à Polícia Civil. O caso aconteceu no dia 23 de abril e é investigado como maus-tratos.

Segundo o delegado Davi Abmael Davi, responsável pelo caso, o motorista afirmou durante o interrogatório que não viu o animal no momento do acidente e, por isso, não parou para prestar socorro.

O cachorro, de porte médio, vivia nas ruas da região e era cuidado por moradores do bairro. Ele foi atropelado por um veículo da CPFL Paulista.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista faz a conversão para acessar a rua Agnelo Vilaça e atinge o animal, que estava deitado na via.

De acordo com testemunhas, o cachorro não resistiu aos ferimentos provocados pelo atropelamento.

Ainda conforme o delegado, o inquérito segue em andamento e deve ser concluído nos próximos dias.

Leia mais:
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