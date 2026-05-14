Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira, 13, após uma tentativa de furto a uma residência na rua Joaquim Zeferino, no bairro Vila Nova, em Franca.
A ação criminosa foi descoberta depois que um vizinho, que também é proprietário do imóvel alvo, percebeu barulhos suspeitos e uma movimentação incomum dentro da casa.
Desconfiado da situação, ele acionou a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao endereço.
Ao perceberem a chegada da equipe, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos pelos policiais ainda nas proximidades do imóvel.
Durante a abordagem, os PMs encontraram com a dupla uma mochila contendo diversos objetos furtados da residência, entre eles fios elétricos, torneiras e até um motor de geladeira.
Os dois homens foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca, onde permaneceram presos em flagrante.
Todos os itens recuperados foram devolvidos ao proprietário da casa.
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