Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta quarta-feira, 13, após uma tentativa de furto a uma residência na rua Joaquim Zeferino, no bairro Vila Nova, em Franca.

A ação criminosa foi descoberta depois que um vizinho, que também é proprietário do imóvel alvo, percebeu barulhos suspeitos e uma movimentação incomum dentro da casa.

Desconfiado da situação, ele acionou a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao endereço.