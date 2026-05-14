O fim de semana em Franca será marcado por tempo estável, calor durante as tardes e muita nebulosidade ao longo dos próximos dias. A previsão indica predomínio de sol entre nuvens, sem expectativa de chuva até domingo, 17, quando há possibilidade de pancadas isoladas à noite.
Nesta quinta-feira, 14, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu encoberto. À noite, a nebulosidade aumenta ainda mais, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15°C e 27°C.
Na sexta-feira, 15, o cenário se repete. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com momentos de céu mais fechado. A noite segue com bastante nebulosidade e tempo firme. Os termômetros devem marcar mínima de 15°C e máxima de 27°C.
O sábado, 16, também terá tempo estável em Franca. A previsão aponta sol entre nuvens, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. As temperaturas ficam entre 16°C e 28°C.
Já no domingo, 17, o calor aumenta um pouco mais, com máxima prevista de 29°C. O dia começa com sol e muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva durante a noite.
Apesar da possibilidade de chuva, o volume esperado é baixo, com apenas 0,2 milímetros previstos.
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