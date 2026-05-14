O fim de semana em Franca será marcado por tempo estável, calor durante as tardes e muita nebulosidade ao longo dos próximos dias. A previsão indica predomínio de sol entre nuvens, sem expectativa de chuva até domingo, 17, quando há possibilidade de pancadas isoladas à noite.

Nesta quinta-feira, 14, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu encoberto. À noite, a nebulosidade aumenta ainda mais, mas não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 15°C e 27°C.

Na sexta-feira, 15, o cenário se repete. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com momentos de céu mais fechado. A noite segue com bastante nebulosidade e tempo firme. Os termômetros devem marcar mínima de 15°C e máxima de 27°C.