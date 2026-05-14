A morte de Fernanda de Paula Galinto, de 38 anos, encontrada no prédio abandonado conhecido como “Esqueleto”, no Parque dos Limas, em Franca, passou a ser investigada pela Polícia Civil como um possível homicídio.

O caso aconteceu no dia 18 de janeiro deste ano e, inicialmente, era tratado como uma suposta queda dentro do imóvel. Com o avanço das investigações, porém, a polícia afirma ter encontrado indícios de que a vítima teria sido brutalmente agredida antes de morrer.

O principal suspeito é o então companheiro de Fernanda, Ederson Gonçalves Mendes, conhecido como “Ninguém”, que está foragido.