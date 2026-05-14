Uma ocorrência de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira, 14, na Vila Chico Júlio, em Franca.
O chamado foi registrado por volta das 6h30 para um terreno localizado na rua Nícola Maníglia. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um foco de incêndio de pequenas proporções concentrado em um dos cantos da área.
Segundo apurado, as chamas atingiam um móvel descartado irregularmente no terreno, possivelmente o ponto de origem do fogo.
Apesar de limitado, o incêndio poderia se espalhar rapidamente e atingir outras áreas próximas caso não fosse controlado a tempo.
Os bombeiros conseguiram conter as chamas rapidamente, evitando maiores danos.
Após o combate ao fogo, era possível ver restos do objeto queimado espalhados pelo local, incluindo molas e arames, o que reforça a suspeita de que o incêndio tenha começado em um móvel abandonado.
Ninguém ficou ferido.
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