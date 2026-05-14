Uma ocorrência de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira, 14, na Vila Chico Júlio, em Franca.

O chamado foi registrado por volta das 6h30 para um terreno localizado na rua Nícola Maníglia. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram um foco de incêndio de pequenas proporções concentrado em um dos cantos da área.

Segundo apurado, as chamas atingiam um móvel descartado irregularmente no terreno, possivelmente o ponto de origem do fogo.