O Sesi Franca Basquete foi derrotado pelo Mogi das Cruzes por 102 a 90, na noite desta quarta-feira, 13, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pelo jogo 4 das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Com o resultado, a série melhor de cinco ficou empatada em 2 a 2, e a vaga para as semifinais será decidida nesta sexta-feira, 15, às 19h, novamente em Franca.

O time visitante começou melhor e aproveitou o bom desempenho ofensivo para assumir o controle da partida logo no primeiro quarto. Com Hinkle inspirado, o Mogi abriu vantagem de oito pontos. O Franca reagiu com Vini Santos, em bola de três, e Lucas Dias nos lances livres, mas os mogianos fecharam o período vencendo por 28 a 26.

Defesa volta a sofrer

No segundo quarto, o Sesi Franca voltou a apresentar dificuldades defensivas. A equipe comandada por Fernando Penna aproveitou os espaços e ampliou a vantagem para 14 pontos ao vencer a parcial por 31 a 21. O intervalo chegou com o placar marcando 59 a 47 para o Mogi.