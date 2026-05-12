O homem de 39 anos identificado como Rafael, acusado de praticar agiotagem em Franca, foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 12, por injúria e extorsão. A prisão ocorreu na região central da cidade, após a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) solicitar a detenção do suspeito, autorizada pela Justiça.

Em um vídeo obtido com exclusividade pelo Portal GCN/Rede Sampi, Rafael aparece alterado dentro de um estabelecimento comercial, gritando e ameaçando a vítima, que estava sentada no local.

“Mexe comigo pra ver onde você vai parar. Eu sou PCC, rapaz”, afirma o suspeito em um trecho da gravação. Em outro momento, ele ameaça: “Fica esperto que eu vou colocar fogo nos seus carros tudo. Faz o B.O. pra você ver o inferno que vai virar sua vida”.