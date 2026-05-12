O homem de 39 anos identificado como Rafael, acusado de praticar agiotagem em Franca, foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 12, por injúria e extorsão. A prisão ocorreu na região central da cidade, após a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) solicitar a detenção do suspeito, autorizada pela Justiça.
Em um vídeo obtido com exclusividade pelo Portal GCN/Rede Sampi, Rafael aparece alterado dentro de um estabelecimento comercial, gritando e ameaçando a vítima, que estava sentada no local.
“Mexe comigo pra ver onde você vai parar. Eu sou PCC, rapaz”, afirma o suspeito em um trecho da gravação. Em outro momento, ele ameaça: “Fica esperto que eu vou colocar fogo nos seus carros tudo. Faz o B.O. pra você ver o inferno que vai virar sua vida”.
Segundo apurado pela reportagem, a vítima registrou boletim de ocorrência e as imagens das ameaças foram consideradas fundamentais para que a Justiça decretasse a prisão do acusado.
Dívida teria chegado a R$ 250 mil
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria emprestado inicialmente R$ 12 mil à vítima. Com dificuldades financeiras para quitar o valor, a dívida teria aumentado de forma considerada abusiva e chegado a R$ 250 mil.
O caso passou a ser investigado pela DIG, que representou pela prisão do suspeito após reunir elementos sobre as ameaças e a suposta prática de agiotagem.
Rafael deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 13.
Leia mais: Agiota é preso após subir dívida de R$ 12 mil para R$ 250 mil
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.