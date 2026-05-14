Escala 6x1, anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, representatividade regional em Brasília (DF), carga tributária e fortalecimento da indústria calçadista estiveram entre os principais temas debatidos pelos pré-candidatos a deputado federal durante o encontro promovido pelo Franca Tem Voz.

Na última segunda-feira, 11, o auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) sediou um bate-papo com 13 pré-candidatos. Seis deles pretendem concorrer à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), enquanto sete devem buscar uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília.

O jornalista Corrêa Neves Jr., diretor do Portal GCN/Sampi, mediou o encontro. Fernando Rached Jorge, presidente da Acif, também esteve presente. Luiza Gouvêa, presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Franca, e Denilson Carvalho, vice-presidente da entidade, ficaram responsáveis por conduzir eventuais pedidos de resposta entre os candidatos.