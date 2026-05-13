Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e uma scooter elétrica na tarde dessa terça-feira, 12, na avenida Presidente Vargas, no bairro Cidade Nova, em Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança instalada nas proximidades do cruzamento.

As imagens mostram que a scooter seguia pela avenida no sentido Centro, enquanto um caminhão aguardava a abertura do semáforo. Assim que o sinal abriu, o motorista iniciou uma conversão à direita para acessar a rua Major Mendonça.

Durante a manobra, o condutor do caminhão não percebeu que a scooter trafegava ao lado direito do veículo e acabou atingindo o motociclista.

Vítima caiu na via