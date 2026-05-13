Um homem ficou ferido após um acidente envolvendo um caminhão e uma scooter elétrica na tarde dessa terça-feira, 12, na avenida Presidente Vargas, no bairro Cidade Nova, em Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança instalada nas proximidades do cruzamento.
As imagens mostram que a scooter seguia pela avenida no sentido Centro, enquanto um caminhão aguardava a abertura do semáforo. Assim que o sinal abriu, o motorista iniciou uma conversão à direita para acessar a rua Major Mendonça.
Durante a manobra, o condutor do caminhão não percebeu que a scooter trafegava ao lado direito do veículo e acabou atingindo o motociclista.
Vítima caiu na via
Com o impacto, o homem caiu no asfalto e escapou por pouco de ser arrastado ou atropelado pelo caminhão.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local do acidente. Segundo as primeiras informações, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca com ferimentos leves.
A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias da colisão.
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