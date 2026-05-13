O homem de 39 anos preso pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca por suspeita de agiotagem, extorsão e usura negou, em depoimento prestado nesta quarta-feira, 13, ter feito ameaças à vítima e cobrado juros abusivos em um empréstimo investigado pela Polícia Civil. Apesar da negativa, a corporação afirma ter reunido provas que contrariam a versão apresentada pelo suspeito.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Gabriel Fernando, o investigado negou todas as acusações durante o interrogatório, mas o conteúdo obtido durante a investigação reforça os indícios dos crimes apurados.

“Ele negou tudo, porém temos arquivos de áudio, mídias e conversas que acabam corroborando contra a versão apresentada. Mas isso é um meio de defesa, a gente sabe que pode acontecer. Apesar disso, ele vai ser indiciado pelos crimes de usura e extorsão e o inquérito será encaminhado para a Justiça”, afirmou o delegado.

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