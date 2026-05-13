Ronny Hernandes Alves dos Santos, de 40 anos, foi solto nesta quarta-feira, 13, após decisão judicial que autorizou que ele responda ao processo em liberdade. Segundo a defesa, a Justiça entendeu que não houve configuração dos crimes de extorsão e usura no caso em que ele é acusado de agredir e ameaçar uma mulher por causa de uma dívida de R$ 1 mil, em Franca.

Defesa fala em arrependimento

Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, a advogada Helena Diniz afirmou que a soltura já era esperada pela defesa desde o início do processo.

“A soltura do Rony não é nenhuma surpresa para a defesa, porque, como eu disse na minha nota à imprensa, não configurava crime de extorsão nem usura. O Rony apenas foi ao local para receber o capital que ele havia emprestado para essa vítima. Fizemos a audiência de instrução e julgamento ontem, e o juiz entendeu que ele poderia responder o processo em liberdade”, declarou.