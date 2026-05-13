Uma ação conjunta da Receita Federal e da Polícia Militar Rodoviária apreendeu 80 quilos de cocaína escondidos em uma BMW na tarde desta terça-feira (13), na rodovia MG-050, no km 369, entre Passos e São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas Gerais. Três homens de nacionalidade paraguaia foram presos. Segundo as autoridades, a droga está avaliada em cerca de R$ 16 milhões.
A apreensão ocorreu durante a Operação Guardião, iniciativa voltada à intensificação da fiscalização de veículos e ao combate a crimes como tráfico de drogas, contrabando e descaminho nas rodovias da região.
Durante uma abordagem de rotina, os agentes identificaram inconsistências no veículo de luxo em que os suspeitos viajavam. A situação levou os policiais a realizarem uma vistoria mais detalhada, momento em que os tabletes de cocaína foram localizados escondidos no automóvel.
Rota do tráfico
Os três suspeitos presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e contrabando. A BMW utilizada no transporte da droga também foi apreendida e poderá ser incorporada ao patrimônio da União, conforme prevê a legislação brasileira.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a MG-050 é considerada uma das principais rotas utilizadas pelo tráfico internacional de drogas no Sul de Minas, especialmente para o transporte de entorpecentes vindos de países da América do Sul, como Paraguai e Bolívia.
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