Uma ação conjunta da Receita Federal e da Polícia Militar Rodoviária apreendeu 80 quilos de cocaína escondidos em uma BMW na tarde desta terça-feira (13), na rodovia MG-050, no km 369, entre Passos e São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas Gerais. Três homens de nacionalidade paraguaia foram presos. Segundo as autoridades, a droga está avaliada em cerca de R$ 16 milhões.

A apreensão ocorreu durante a Operação Guardião, iniciativa voltada à intensificação da fiscalização de veículos e ao combate a crimes como tráfico de drogas, contrabando e descaminho nas rodovias da região.

Durante uma abordagem de rotina, os agentes identificaram inconsistências no veículo de luxo em que os suspeitos viajavam. A situação levou os policiais a realizarem uma vistoria mais detalhada, momento em que os tabletes de cocaína foram localizados escondidos no automóvel.

Rota do tráfico