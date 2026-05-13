O gato Nino desapareceu na sexta-feira, 8, no Parque das Esmeraldas, em Franca. A família oferece recompensa de R$ 1 mil para quem encontrá-lo e devolvê-lo. O animal sumiu por volta das 15h, na rua José Nogueira.
A tutora do gato, Lindsey Chulvis, de 28 anos, contou que Nino estava dormindo no sofá quando a mãe dela saiu para trabalhar. A suspeita é de que ele tenha saído atrás dela sem que fosse percebido.
Segundo Lindsey, o animal vive com a família há sete anos e nunca havia desaparecido antes.
Características do animal
Nino é branco e cinza, tem olhos verdes e é descrito pela dona como extremamente dócil. Uma das características que podem ajudar na identificação é uma deficiência no rabo.
“Ele tem uma deficiência na calda, quando resgatei ele, ele estava com um nó no rabinho dele então ele tem um quebradinho no rabinho”, relatou Lindsey.
O gato também possui uma mancha cinza escura em uma das patas.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Nino pode entrar em contato pelos telefones (16) 98827-6692, com Lindsey, ou (11) 99889-5258, com Itallo.
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