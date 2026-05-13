13 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CADÊ O NINO?

Família oferece R$ 1 mil por gato desaparecido em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo familiar
Desaparecido: gato Nino
Desaparecido: gato Nino

O gato Nino desapareceu na sexta-feira, 8, no Parque das Esmeraldas, em Franca. A família oferece recompensa de R$ 1 mil para quem encontrá-lo e devolvê-lo. O animal sumiu por volta das 15h, na rua José Nogueira.

A tutora do gato, Lindsey Chulvis, de 28 anos, contou que Nino estava dormindo no sofá quando a mãe dela saiu para trabalhar. A suspeita é de que ele tenha saído atrás dela sem que fosse percebido.

Segundo Lindsey, o animal vive com a família há sete anos e nunca havia desaparecido antes.

Características do animal

Nino é branco e cinza, tem olhos verdes e é descrito pela dona como extremamente dócil. Uma das características que podem ajudar na identificação é uma deficiência no rabo.

“Ele tem uma deficiência na calda, quando resgatei ele, ele estava com um nó no rabinho dele então ele tem um quebradinho no rabinho”, relatou Lindsey.

O gato também possui uma mancha cinza escura em uma das patas.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Nino pode entrar em contato pelos telefones (16) 98827-6692, com Lindsey, ou (11) 99889-5258, com Itallo.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários