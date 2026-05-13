O gato Nino desapareceu na sexta-feira, 8, no Parque das Esmeraldas, em Franca. A família oferece recompensa de R$ 1 mil para quem encontrá-lo e devolvê-lo. O animal sumiu por volta das 15h, na rua José Nogueira.

A tutora do gato, Lindsey Chulvis, de 28 anos, contou que Nino estava dormindo no sofá quando a mãe dela saiu para trabalhar. A suspeita é de que ele tenha saído atrás dela sem que fosse percebido.

Segundo Lindsey, o animal vive com a família há sete anos e nunca havia desaparecido antes.

Características do animal