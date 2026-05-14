A Fundação Espírita Allan Kardec promoveu nessa quarta-feira, 13, no auditório do Uni-Facef, em Franca, a 1ª Jornada de Saúde Mental de Franca e Região. O encontro reuniu cerca de 200 profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social ao longo de três períodos de programação.

O objetivo do evento foi ampliar o debate sobre os diferentes aspectos da saúde mental dentro da Rede de Atenção Psicossocial, abordando desde diagnóstico e tratamento até fatores ambientais e socioeconômicos que impactam o cuidado aos pacientes.

Segundo o presidente da Fundação Allan Kardec, Mario Arias Martinez, a proposta foi promover uma visão integrada da saúde mental. “Trazer à discussão todos os aspectos da saúde mental que hoje estão distribuídos na rede de atenção psicossocial”, afirmou.