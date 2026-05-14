A Fundação Espírita Allan Kardec promoveu nessa quarta-feira, 13, no auditório do Uni-Facef, em Franca, a 1ª Jornada de Saúde Mental de Franca e Região. O encontro reuniu cerca de 200 profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social ao longo de três períodos de programação.
O objetivo do evento foi ampliar o debate sobre os diferentes aspectos da saúde mental dentro da Rede de Atenção Psicossocial, abordando desde diagnóstico e tratamento até fatores ambientais e socioeconômicos que impactam o cuidado aos pacientes.
Segundo o presidente da Fundação Allan Kardec, Mario Arias Martinez, a proposta foi promover uma visão integrada da saúde mental. “Trazer à discussão todos os aspectos da saúde mental que hoje estão distribuídos na rede de atenção psicossocial”, afirmou.
Ele avaliou o encontro como positivo e destacou o nível das discussões promovidas durante a jornada.
O diretor administrativo da instituição, João Roberto Abrão, afirmou que o evento também teve como finalidade apresentar à comunidade os serviços desenvolvidos pela Fundação Allan Kardec na área de saúde mental.
Programação abordou transtornos, autonomia e redução de danos
Entre os temas discutidos durante a programação estiveram o desenvolvimento típico e atípico, com foco no Centro de Referência do Autismo e no Projeto Estrelinhas, além dos impactos dos hábitos e do ambiente no comportamento de crianças e adolescentes.
Também foram abordadas questões relacionadas à construção da autonomia dos usuários, desde a residência até o ambiente de trabalho, a compreensão do transtorno de personalidade borderline e estratégias de redução de danos no cuidado em saúde mental sem exigência de abstinência.
O médico psiquiatra Henrique Dornelas participou dos debates e destacou o crescimento dos transtornos de ansiedade na sociedade, além da importância de ampliar a compreensão sobre o transtorno de personalidade borderline - caracterizado principalmente pela instabilidade emocional intensa, dificuldade nos relacionamentos interpessoais, impulsividade e alterações frequentes de humor.
Fundação atende cerca de 500 pessoas por dia
Atualmente, a Fundação Allan Kardec atua como um centro de promoção de saúde mental e atende aproximadamente 500 pessoas diariamente por meio de serviços conveniados e filantrópicos.
A instituição conta com 60 leitos psiquiátricos, três CAPS - Florescer, Renascer e Amanhecer, este em Patrocínio Paulista -, cinco residências terapêuticas que acolhem cerca de 50 ex-moradores do hospital psiquiátrico, além das Oficinas Inspiração, que oferecem trabalho e renda a pessoas em tratamento de saúde mental.
Gerencia, ainda, o CRA (Centro de Referência do Autismo), mantido pela Prefeitura de Franca, e mantém o Projeto Estrelinhas, voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com demandas psicossociais.
A estrutura também inclui Hospital Dia, com atendimento diário a cerca de 30 pacientes, e oficinas terapêuticas de geração de trabalho e renda para aproximadamente 50 pessoas.
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