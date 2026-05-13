13 de maio de 2026
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FÁBIO TALARICO

Motorista fica preso às ferragens após batida entre caminhões

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Região Realidade
Bombeiros socorreram vítima, que ficou presa às ferragensUm motorista de 51 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo dois caminhões na noite desta terça-feira, 12, na rodovia Fábio Tal
Bombeiros socorreram vítima, que ficou presa às ferragensUm motorista de 51 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo dois caminhões na noite desta terça-feira, 12, na rodovia Fábio Tal

Um motorista de 51 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo dois caminhões na noite desta terça-feira, 12, na rodovia Fábio Talarico, em São Joaquim da Barra, a cerca de 40 quilômetros de Franca.

A colisão traseira aconteceu por volta das 22h, na altura do km 77,6, e envolveu uma carreta carregada com calcário e um bitrem da Usina Alta Mogiana, que transportava cana-de-açúcar.

Com o forte impacto, o motorista da carreta, morador de Itaú de Minas (MG), ficou preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Orlândia foram acionadas e trabalharam por cerca de uma hora para retirar a vítima da cabine destruída.

Após o resgate, o homem, que sofreu ferimentos graves, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de São Joaquim da Barra.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e permaneceu no local realizando a sinalização e o controle do trânsito.

Durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos, a pista no sentido Ipuã precisou ser interditada.

Motoristas que passaram pelo trecho tiveram que redobrar a atenção e utilizar rotas alternativas até a liberação total da rodovia.

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