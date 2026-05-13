Um motorista de 51 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo dois caminhões na noite desta terça-feira, 12, na rodovia Fábio Talarico, em São Joaquim da Barra, a cerca de 40 quilômetros de Franca.
A colisão traseira aconteceu por volta das 22h, na altura do km 77,6, e envolveu uma carreta carregada com calcário e um bitrem da Usina Alta Mogiana, que transportava cana-de-açúcar.
Com o forte impacto, o motorista da carreta, morador de Itaú de Minas (MG), ficou preso às ferragens.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Orlândia foram acionadas e trabalharam por cerca de uma hora para retirar a vítima da cabine destruída.
Após o resgate, o homem, que sofreu ferimentos graves, foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de São Joaquim da Barra.
A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência e permaneceu no local realizando a sinalização e o controle do trânsito.
Durante o atendimento da ocorrência e a remoção dos veículos, a pista no sentido Ipuã precisou ser interditada.
Motoristas que passaram pelo trecho tiveram que redobrar a atenção e utilizar rotas alternativas até a liberação total da rodovia.
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