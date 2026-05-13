Um motorista de 51 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo dois caminhões na noite desta terça-feira, 12, na rodovia Fábio Talarico, em São Joaquim da Barra, a cerca de 40 quilômetros de Franca.

A colisão traseira aconteceu por volta das 22h, na altura do km 77,6, e envolveu uma carreta carregada com calcário e um bitrem da Usina Alta Mogiana, que transportava cana-de-açúcar.

Com o forte impacto, o motorista da carreta, morador de Itaú de Minas (MG), ficou preso às ferragens.