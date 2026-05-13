Um homem furtou a bolsa de uma funcionária da lanchonete Rei do Fast-Food, na Vila Pandolfo, em Franca, na tarde do último domingo, 10. A ação aconteceu por volta das 17h15 e foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Dentro da bolsa estavam documentos pessoais e uma aliança de casamento.
O circuito interno mostra o suspeito, vestido com uma blusa branca, entrando na loja e observando a movimentação do local. Em seguida, ele aproveitou o momento em que a funcionária do caixa se afastou do posto para pegar a bolsa sem ser percebido.
Toda a ação, desde a entrada do homem até a saída do estabelecimento, durou menos de um minuto e ficou registrada pelo sistema de monitoramento da lanchonete.
A bolsa furtada pertencia a uma funcionária do estabelecimento. Além dos documentos pessoais, havia uma aliança de casamento, item apontado como de grande valor sentimental.
Suspeito ainda não foi identificado
As imagens das câmeras de segurança são o principal elemento utilizado para tentar identificar o suspeito, que ainda não foi localizado.
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