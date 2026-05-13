14 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Furto de bolsa em lanchonete é flagrado por câmeras em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Homem furtando bolsa de funcionária em lanchonete de Franca
Homem furtando bolsa de funcionária em lanchonete de Franca

Um homem furtou a bolsa de uma funcionária da lanchonete Rei do Fast-Food, na Vila Pandolfo, em Franca, na tarde do último domingo, 10. A ação aconteceu por volta das 17h15 e foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Dentro da bolsa estavam documentos pessoais e uma aliança de casamento.

O circuito interno mostra o suspeito, vestido com uma blusa branca, entrando na loja e observando a movimentação do local. Em seguida, ele aproveitou o momento em que a funcionária do caixa se afastou do posto para pegar a bolsa sem ser percebido.

Toda a ação, desde a entrada do homem até a saída do estabelecimento, durou menos de um minuto e ficou registrada pelo sistema de monitoramento da lanchonete.

A bolsa furtada pertencia a uma funcionária do estabelecimento. Além dos documentos pessoais, havia uma aliança de casamento, item apontado como de grande valor sentimental.

Suspeito ainda não foi identificado

As imagens das câmeras de segurança são o principal elemento utilizado para tentar identificar o suspeito, que ainda não foi localizado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários