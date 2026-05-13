Um homem furtou a bolsa de uma funcionária da lanchonete Rei do Fast-Food, na Vila Pandolfo, em Franca, na tarde do último domingo, 10. A ação aconteceu por volta das 17h15 e foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Dentro da bolsa estavam documentos pessoais e uma aliança de casamento.

O circuito interno mostra o suspeito, vestido com uma blusa branca, entrando na loja e observando a movimentação do local. Em seguida, ele aproveitou o momento em que a funcionária do caixa se afastou do posto para pegar a bolsa sem ser percebido.

Toda a ação, desde a entrada do homem até a saída do estabelecimento, durou menos de um minuto e ficou registrada pelo sistema de monitoramento da lanchonete.