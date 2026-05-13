Um recém-nascido de apenas 21 dias foi salvo após se engasgar na manhã desta terça-feira, 12, em Sacramento (MG). A mãe da criança procurou ajuda no Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar por volta das 11h e chegou ao quartel com o bebê apresentando quadro de obstrução respiratória. A ação de resgate foi registrada por câmeras da unidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o soldado Lucas Barbosa Reis percebeu a chegada da mãe, abriu o portão da unidade e iniciou rapidamente o atendimento à criança.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro chega ao quartel e a mãe, em desespero, pede socorro aos militares.
Atendimento rápido
Após uma avaliação inicial, o bombeiro realizou manobras de desobstrução das vias aéreas e conseguiu reverter o quadro, fazendo com que o recém-nascido voltasse a respirar normalmente.
A ocorrência também contou com apoio de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), formada pela técnica em enfermagem Vivian Alice de Souza Carvalho e pelo condutor socorrista Thiago Santos Lima, que auxiliaram no suporte ao atendimento.
De acordo com os bombeiros, a atuação rápida e integrada entre as equipes foi fundamental para preservar a vida da criança.
O bebê recebeu atendimento complementar após o resgate. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.