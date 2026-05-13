Um recém-nascido de apenas 21 dias foi salvo após se engasgar na manhã desta terça-feira, 12, em Sacramento (MG). A mãe da criança procurou ajuda no Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar por volta das 11h e chegou ao quartel com o bebê apresentando quadro de obstrução respiratória. A ação de resgate foi registrada por câmeras da unidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o soldado Lucas Barbosa Reis percebeu a chegada da mãe, abriu o portão da unidade e iniciou rapidamente o atendimento à criança.