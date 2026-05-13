Uma operação da Polícia Civil desmantelou, na manhã desta quarta-feira, 13, um esquema de falsificação de perfumes em larga escala na rua Papa João XXIII, no bairro Nova Franca, em Franca. No imóvel, os policiais encontraram uma estrutura completa de fabricação clandestina, com máquinas, embalagens, produtos químicos e perfumes de marcas conhecidas. Segundo o investigador Júlio Rodrigues, o responsável pelo barracão admitiu que parte da produção era destinada à falsificação.

O volume de mercadorias apreendidas chamou a atenção dos investigadores. De acordo com Júlio Rodrigues, dois veículos já haviam deixado o local carregados antes da chegada da polícia, enquanto outros ainda estavam sendo abastecidos com os produtos.

A estimativa é de que aproximadamente seis caminhonetes tenham sido necessárias para transportar todo o material recolhido durante a operação.

Estrutura completa de fabricação