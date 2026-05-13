Gabriel Felipe Pessoa Torres, de 42 anos, que estava desaparecido em Franca, foi localizado nesta quarta-feira, 13, após uma clínica de recuperação reconhecê-lo por meio da reportagem publicada pelo Portal GCN/Sampi sobre o caso. Segundo a família, a unidade entrou em contato após identificar o paciente nas informações divulgadas. Gabriel está em segurança e permanecerá internado para tratamento.
O desaparecimento havia mobilizado familiares desde o último domingo, 10, quando Gabriel interrompeu o contato diário que mantinha com os parentes. A situação aumentou a preocupação da família devido ao histórico recente de vulnerabilidade e ao quadro de confusão mental apresentado dias antes.
De acordo com os relatos, no sábado, 9, Gabriel passou mal enquanto estava hospedado na casa de uma mulher na região da Vila Raycos. Ele foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Já nas primeiras horas da manhã de domingo, por volta das 5h30, ele deixou a unidade de saúde por conta própria. Horas depois, às 10h, telefonou para o pai pedindo uma marmita. O familiar levou a refeição até o endereço onde Gabriel estava hospedado, mas não o encontrou no local.
Preocupação da família
Sem conseguir mais contato, a irmã de Gabriel registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento na terça-feira, 12, por meio da Delegacia Eletrônica do Estado de São Paulo.
No registro, ela relatou que, apesar de Gabriel ser usuário de drogas, ele mantinha contato frequente com a família todos os dias. O silêncio repentino foi o principal motivo da preocupação dos parentes.
Reportagem ajudou na localização
Segundo a família, a clínica de recuperação reconheceu Gabriel após ter acesso à reportagem. A unidade então entrou em contato para informar que ele estava no local.
“A reportagem nos ajudou. Através dela, eles viram que estávamos procurando e nos ligaram”, informou a família em mensagem enviada à redação na tarde desta quarta-feira.
Gabriel permanecerá internado na clínica para tratamento.
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