Gabriel Felipe Pessoa Torres, de 42 anos, que estava desaparecido em Franca, foi localizado nesta quarta-feira, 13, após uma clínica de recuperação reconhecê-lo por meio da reportagem publicada pelo Portal GCN/Sampi sobre o caso. Segundo a família, a unidade entrou em contato após identificar o paciente nas informações divulgadas. Gabriel está em segurança e permanecerá internado para tratamento.

O desaparecimento havia mobilizado familiares desde o último domingo, 10, quando Gabriel interrompeu o contato diário que mantinha com os parentes. A situação aumentou a preocupação da família devido ao histórico recente de vulnerabilidade e ao quadro de confusão mental apresentado dias antes.

De acordo com os relatos, no sábado, 9, Gabriel passou mal enquanto estava hospedado na casa de uma mulher na região da Vila Raycos. Ele foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.