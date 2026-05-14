A família da estudante de biomedicina Anna Elisa Borges, de 19 anos, esteve na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca nessa quarta-feira, 13, em busca de respostas sobre o andamento das investigações do acidente que matou a jovem.

O caso aconteceu na avenida Doutor Armando de Sales Oliveira, nas proximidades da Universidade de Franca. Anna Elisa estava em um Chevrolet Celta acompanhada de dois amigos quando houve a colisão com um Volkswagen Polo preto conduzido por Clovis Eduardo Pinto Ludovice Neto, de 20 anos.

Mais de um mês após o acidente, familiares afirmam viver um cenário de incerteza diante da falta de esclarecimentos sobre o caso.