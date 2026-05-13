A família de Sivaldo Bispo de Almeida, de 45 anos, procura pelo homem desaparecido desde a segunda-feira, 4 de maio de 2026, em Franca. Conhecido pelo apelido “Buxexa”, ele foi visto pela última vez na Santa Casa da cidade e, desde então, não fez mais contato com parentes.

O desaparecimento foi registrado pela irmã, Andreia Bispo de Almeida, na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo no dia 6 de maio. No boletim de ocorrência, ela relatou que o irmão “não entrou em contato com ninguém da família” e que, até o momento, não há qualquer informação sobre o paradeiro dele.

Vulnerabilidade aumenta preocupação

Segundo a família, Sivaldo é dependente de álcool e possui transtorno psiquiátrico, condição que amplia a preocupação com o desaparecimento. A ausência de acompanhamento médico e familiar por um período prolongado aumenta os riscos à integridade do homem.