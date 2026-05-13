O Sesi Franca volta à quadra nesta quarta-feira, 13, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, para enfrentar o Mogi pelo jogo 4 das quartas de final do NBB 2025/26.

A equipe comandada por Helinho Garcia lidera a série melhor de cinco por 2 a 1 e precisa de mais uma vitória para garantir vaga nas semifinais da competição nacional.

Já o time de Mogi das Cruzes entra em quadra pressionado e tenta empatar o confronto para forçar o quinto e decisivo duelo, marcado para sexta-feira, 15, novamente no "Pedrocão".