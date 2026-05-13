O Sesi Franca volta à quadra nesta quarta-feira, 13, às 19h, no ginásio "Pedrocão", em Franca, para enfrentar o Mogi pelo jogo 4 das quartas de final do NBB 2025/26.
A equipe comandada por Helinho Garcia lidera a série melhor de cinco por 2 a 1 e precisa de mais uma vitória para garantir vaga nas semifinais da competição nacional.
Já o time de Mogi das Cruzes entra em quadra pressionado e tenta empatar o confronto para forçar o quinto e decisivo duelo, marcado para sexta-feira, 15, novamente no "Pedrocão".
Após perder o primeiro jogo em Franca, o time francano reagiu fora de casa e venceu os dois confrontos em Mogi, chegando a abrir mais de 20 pontos de vantagem durante as partidas.
Para o duelo desta quarta, Helinho não poderá contar com o ala/armador Georginho, desfalque confirmado por conta de uma lesão na coxa.
Mesmo sem um dos principais jogadores da equipe, o treinador aposta na força do elenco e no apoio da torcida.
“Na quadra do adversário, nós tivemos uma disciplina muito grande. Isso nos fortalece para que possamos jogar ao lado de nossa torcida, com o 'Pedrocão' lotado”, afirmou Helinho Garcia.
Possível adversário
Quem avançar entre Sesi Franca e Mogi enfrentará o vencedor da série entre Flamengo e Brasília, que também jogam nesta quarta-feira, às 20h30, na Arena Nilson Nelson, em Brasília.
A série entre cariocas e brasilienses está 2 a 1 para o Brasília.
A primeira semifinal do NBB já está definida: Pinheiros encara o Corinthians.
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