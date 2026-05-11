11 de maio de 2026
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VÍTIMA AMEAÇADA

Agiota é preso após subir dívida de R$ 12 mil para R$ 250 mil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Delegado Gabriel Fernando Tomaz durante uma operação da Polícia Civil
Delegado Gabriel Fernando Tomaz durante uma operação da Polícia Civil

Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta segunda-feira, 11, em uma ótica no Centro de Franca, suspeito de praticar agiotagem, extorsão e usura. A prisão foi realizada por equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), após cumprimento de mandado expedido pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria emprestado inicialmente R$ 12 mil à vítima. Com dificuldades financeiras para quitar o valor, a dívida teria aumentado de forma considerada abusiva e chegado a R$ 250 mil.

De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz, responsável pelo caso, além das cobranças ilegais, o investigado também passou a intimidar a vítima com ameaças.

Ainda conforme as investigações, o homem afirmava possuir contatos dentro da Polícia Federal e também no Fórum de Franca, dizendo que conseguiria receber o dinheiro “de qualquer jeito”.

Investigação

Com medo das ameaças e pressionada pelas cobranças, a vítima procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A partir da denúncia, a DIG iniciou as investigações e representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça.

O homem foi localizado e preso em uma ótica na região central da cidade. Após a detenção, ele foi encaminhado à unidade policial e deve permanecer à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, ele será encaminhado para a Cadeia do Jardim Guanabara.

Outras possíveis vítimas

A DIG continua investigando o caso e apura se há outras possíveis vítimas do suspeito em Franca e região.

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