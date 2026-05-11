Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta segunda-feira, 11, em uma ótica no Centro de Franca, suspeito de praticar agiotagem, extorsão e usura. A prisão foi realizada por equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), após cumprimento de mandado expedido pela Justiça.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria emprestado inicialmente R$ 12 mil à vítima. Com dificuldades financeiras para quitar o valor, a dívida teria aumentado de forma considerada abusiva e chegado a R$ 250 mil.

De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz, responsável pelo caso, além das cobranças ilegais, o investigado também passou a intimidar a vítima com ameaças.