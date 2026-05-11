Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta segunda-feira, 11, em uma ótica no Centro de Franca, suspeito de praticar agiotagem, extorsão e usura. A prisão foi realizada por equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), após cumprimento de mandado expedido pela Justiça.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria emprestado inicialmente R$ 12 mil à vítima. Com dificuldades financeiras para quitar o valor, a dívida teria aumentado de forma considerada abusiva e chegado a R$ 250 mil.
De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz, responsável pelo caso, além das cobranças ilegais, o investigado também passou a intimidar a vítima com ameaças.
Ainda conforme as investigações, o homem afirmava possuir contatos dentro da Polícia Federal e também no Fórum de Franca, dizendo que conseguiria receber o dinheiro “de qualquer jeito”.
Investigação
Com medo das ameaças e pressionada pelas cobranças, a vítima procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A partir da denúncia, a DIG iniciou as investigações e representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pela Justiça.
O homem foi localizado e preso em uma ótica na região central da cidade. Após a detenção, ele foi encaminhado à unidade policial e deve permanecer à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, ele será encaminhado para a Cadeia do Jardim Guanabara.
Outras possíveis vítimas
A DIG continua investigando o caso e apura se há outras possíveis vítimas do suspeito em Franca e região.
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