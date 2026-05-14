O grupo de oposição à atual diretoria da Associação Atlética Francana registrou chapa para disputar a eleição administrativa da agremiação, marcada para o dia 1º de junho, em Franca.

O prazo de inscrição foi aberto no último dia 6, após publicação do edital, e segue até às 17h do próximo dia 22 de maio.

A chapa inscrita, denominada “Tradição e Futuro”, é formada por Fransérgio Garcia, candidato à presidência; Welson Antônio de Souza Júnior, conhecido como Juninho do Curtume, como vice-presidente; Cintia Souza Martins, secretária; e Pedro Augusto Colpani Leme, diretor financeiro. Também integram o grupo Danilo Lopes, Daniel Gotardo e Ulisses Prior.