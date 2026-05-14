O grupo de oposição à atual diretoria da Associação Atlética Francana registrou chapa para disputar a eleição administrativa da agremiação, marcada para o dia 1º de junho, em Franca.
O prazo de inscrição foi aberto no último dia 6, após publicação do edital, e segue até às 17h do próximo dia 22 de maio.
A chapa inscrita, denominada “Tradição e Futuro”, é formada por Fransérgio Garcia, candidato à presidência; Welson Antônio de Souza Júnior, conhecido como Juninho do Curtume, como vice-presidente; Cintia Souza Martins, secretária; e Pedro Augusto Colpani Leme, diretor financeiro. Também integram o grupo Danilo Lopes, Daniel Gotardo e Ulisses Prior.
Fransérgio Garcia é atual vice-presidente do Conselho Deliberativo da Veterana, empresário e vereador em Franca. Já Juninho do Curtume atua como empresário e desportista na cidade.
“A presente chapa apresenta-se comprometida com a valorização da história da Veterana, o fortalecimento institucional do clube, responsabilidade administrativa, transparência na gestão e com a reconstrução esportiva do clube”, afirma o texto de apresentação do grupo.
Fransérgio já havia confirmado anteriormente o apoio de empresários ligados ao futebol ao projeto político dentro do clube, entre eles Ivo Gonçalves, pai do jogador Estêvão, do Chelsea, além de Fransérgio Bastos, que atua no gerenciamento de carreira de atletas.
Atual diretoria ainda não definiu candidatura
O presidente do Conselho Deliberativo da Francana, Anderson Pereira Silva, confirmou nesta quarta-feira, 13, o registro da chapa.
“O Fransérgio mandou uma ficha preenchida com uma chapa. Por enquanto temos essa chapa já denominada para concorrer à presidência”, afirmou.
O atual presidente da Veterana, Rafael Diniz, já informou que não pretende disputar a reeleição. Até o momento, o grupo ligado à atual gestão também não se manifestou sobre eventual participação no pleito.
Diante disso, existe a possibilidade de apenas uma chapa concorrer às eleições e ser aclamada no dia 1º de junho.
Anderson Silva afirmou ainda que tentou contato com Rafael Diniz para saber sobre possíveis inscrições, mas não recebeu retorno.
“Eu perguntei por WhatsApp se ele vai fazer a chapa dele para concorrer à eleição, ele não me respondeu. Por enquanto está andando normalmente, com as exigências conforme manda o edital para as inscrições de chapas”, disse.
O próprio Anderson Pereira, que já presidiu a Francana, descartou montar grupo para disputar a executiva do clube.
“Vou ficar no Conselho Deliberativo. Minha contribuição na executiva já fiz por seis anos”, afirmou.
Francana não disputará Copa Paulista
Por conta do processo eleitoral e da indefinição administrativa, a Associação Atlética Francana não disputará a Copa Paulista neste segundo semestre, como já havia sido antecipado pelo Portal GCN/Sampi.
O mandato da nova diretoria será de quatro anos.
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