Um homicídio registrado na madrugada desta segunda-feira, 11, chocou moradores do bairro Miguel Fabiano, em Guaíra. A vítima, identificada como João Lucas Rizsatto, natural de Miguelópolis, foi encontrada morta em um terreno baldio na avenida 27.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a Guarda Civil Municipal receber uma denúncia anônima sobre um homem caído no local. Como não havia equipe disponível da GCM naquele momento, o atendimento foi repassado aos policiais militares.
Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o jovem já sem sinais vitais. Durante a averiguação, os policiais perceberam movimentação em uma residência nos fundos do terreno, o que levantou suspeitas.
Um homem tentou deixar o imóvel pelos fundos ao notar a presença da polícia, mas acabou abordado. Ele apresentava um ferimento provocado por faca na perna direita.
Durante o depoimento, o suspeito confessou o crime. Conforme relatou aos policiais, ele e a vítima consumiam bebida alcoólica quando iniciaram uma luta corporal conhecida como “cinquinho”.
Ainda de acordo com a versão apresentada, João Lucas teria pegado uma faca e atingido o suspeito na mão e na coxa. O homem afirmou que conseguiu reagir, aplicando um golpe conhecido como “mata-leão” para imobilizar a vítima. Em seguida, disse ter decidido matá-la ao afirmar que sua própria vida estava em risco.
Com apoio de outras equipes, o autor foi detido no local e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Barretos, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do homicídio e apurar a veracidade da versão apresentada pelo suspeito.
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