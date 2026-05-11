Um homicídio registrado na madrugada desta segunda-feira, 11, chocou moradores do bairro Miguel Fabiano, em Guaíra. A vítima, identificada como João Lucas Rizsatto, natural de Miguelópolis, foi encontrada morta em um terreno baldio na avenida 27.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a Guarda Civil Municipal receber uma denúncia anônima sobre um homem caído no local. Como não havia equipe disponível da GCM naquele momento, o atendimento foi repassado aos policiais militares.

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram o jovem já sem sinais vitais. Durante a averiguação, os policiais perceberam movimentação em uma residência nos fundos do terreno, o que levantou suspeitas.