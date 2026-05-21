A paixão pelos carros antigos vai se encontrar com a fé na madrugada deste domingo, 24, durante a 4ª Romaria de Fuscas e Antigos rumo ao Santuário de Santa Rita de Cássia, em Minas Gerais. Promovido pelo Volks Club Franca, o evento deve reunir colecionadores, admiradores de veículos clássicos e devotos da santa em um trajeto marcado por confraternização e solidariedade.
A concentração será no Posto Primavera, na Vila Hípica, em Franca, com saída prevista para as 4h30. O comboio seguirá por cidades da região, como Capetinga (MG) e Cássia, até chegar ao santuário, acompanhando parte do percurso feito pelos romeiros do tradicional “Caminho das Rosas”.
Segundo Gleice Beloti, representante da diretoria do Volks Club Franca, a romaria já virou tradição entre os participantes.
“É um dia muito especial. A gente vai encontrando outros carros pelo caminho, pessoas das cidades vizinhas também nos encontram no santuário e tudo isso transforma a romaria em um grande momento de fé e amizade”, afirmou.
Programação reúne exposição e bênção dos veículos
Mesmo quem não participa do comboio poderá acompanhar a programação diretamente no Santuário de Santa Rita de Cássia, que segue até aproximadamente às 14h.
Além da exposição de Fuscas e veículos antigos em frente ao santuário, os visitantes poderão participar das atividades religiosas do dia. A programação inclui a missa das 10h e, na sequência, a tradicional bênção dos veículos conduzida pelo padre Michel.
A inscrição custa R$ 15 por pessoa e dá direito ao café da manhã servido no local, além da participação em sorteios. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção do santuário.
Evento é aberto ao público
De acordo com a organização, o encontro é aberto tanto para integrantes de clubes automotivos quanto para proprietários independentes de veículos antigos. Pessoas de todas as religiões também podem participar.
A Romaria de Fuscas e Antigos integra a programação especial de maio do Santuário de Santa Rita de Cássia, período em que o local recebe milhares de visitantes. Recentemente, o santuário sediou um encontro de motoclubes da região e também deve receber, nas próximas semanas, uma romaria de caminhoneiros.
A expectativa do Volks Club Franca é ampliar o público da edição deste ano.
“Se Deus quiser, queremos dobrar a quantidade de pessoas e carros no santuário este ano”, disse Gleice.
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