22 de maio de 2026
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SANTA RITA

Fuscas antigos participam de romaria rumo ao santuário de Cássia

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Padre Miguel com fiéis que compareceram à edição de 2025.
Padre Miguel com fiéis que compareceram à edição de 2025.

A paixão pelos carros antigos vai se encontrar com a fé na madrugada deste domingo, 24, durante a 4ª Romaria de Fuscas e Antigos rumo ao Santuário de Santa Rita de Cássia, em Minas Gerais. Promovido pelo Volks Club Franca, o evento deve reunir colecionadores, admiradores de veículos clássicos e devotos da santa em um trajeto marcado por confraternização e solidariedade.

A concentração será no Posto Primavera, na Vila Hípica, em Franca, com saída prevista para as 4h30. O comboio seguirá por cidades da região, como Capetinga (MG) e Cássia, até chegar ao santuário, acompanhando parte do percurso feito pelos romeiros do tradicional “Caminho das Rosas”.

Segundo Gleice Beloti, representante da diretoria do Volks Club Franca, a romaria já virou tradição entre os participantes.

“É um dia muito especial. A gente vai encontrando outros carros pelo caminho, pessoas das cidades vizinhas também nos encontram no santuário e tudo isso transforma a romaria em um grande momento de fé e amizade”, afirmou.

Programação reúne exposição e bênção dos veículos

Mesmo quem não participa do comboio poderá acompanhar a programação diretamente no Santuário de Santa Rita de Cássia, que segue até aproximadamente às 14h.

Além da exposição de Fuscas e veículos antigos em frente ao santuário, os visitantes poderão participar das atividades religiosas do dia. A programação inclui a missa das 10h e, na sequência, a tradicional bênção dos veículos conduzida pelo padre Michel.

A inscrição custa R$ 15 por pessoa e dá direito ao café da manhã servido no local, além da participação em sorteios. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção do santuário.

Evento é aberto ao público

De acordo com a organização, o encontro é aberto tanto para integrantes de clubes automotivos quanto para proprietários independentes de veículos antigos. Pessoas de todas as religiões também podem participar.

A Romaria de Fuscas e Antigos integra a programação especial de maio do Santuário de Santa Rita de Cássia, período em que o local recebe milhares de visitantes. Recentemente, o santuário sediou um encontro de motoclubes da região e também deve receber, nas próximas semanas, uma romaria de caminhoneiros.

A expectativa do Volks Club Franca é ampliar o público da edição deste ano.

“Se Deus quiser, queremos dobrar a quantidade de pessoas e carros no santuário este ano”, disse Gleice.

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