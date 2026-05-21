A paixão pelos carros antigos vai se encontrar com a fé na madrugada deste domingo, 24, durante a 4ª Romaria de Fuscas e Antigos rumo ao Santuário de Santa Rita de Cássia, em Minas Gerais. Promovido pelo Volks Club Franca, o evento deve reunir colecionadores, admiradores de veículos clássicos e devotos da santa em um trajeto marcado por confraternização e solidariedade.

A concentração será no Posto Primavera, na Vila Hípica, em Franca, com saída prevista para as 4h30. O comboio seguirá por cidades da região, como Capetinga (MG) e Cássia, até chegar ao santuário, acompanhando parte do percurso feito pelos romeiros do tradicional “Caminho das Rosas”.

Segundo Gleice Beloti, representante da diretoria do Volks Club Franca, a romaria já virou tradição entre os participantes.