O criminoso que estava foragido por envolvimento em roubos e uma tentativa de latrocínio em uma adega no Jardim Vera Cruz, em Franca, se apresentou à polícia nessa terça-feira, 12. Com isso, os dois suspeitos investigados pelo caso agora estão presos.
O homem já havia sido identificado pela Polícia Civil durante as investigações, mas ainda não tinha sido localizado.
De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz, o suspeito decidiu se apresentar na DIG (Delegacia de Investigações Gerais), acompanhado de advogado, onde teve a captura formalizada.
“A gente já havia desencadeado uma operação na semana retrasada, conseguimos prender um dos envolvidos e também localizar nas residências dos suspeitos as roupas utilizadas nos crimes, que aparecem nas imagens das câmeras de segurança. Esse segundo indivíduo estava foragido e, apesar das buscas, não havia sido encontrado. Ele acabou se apresentando e agora será interrogado e indiciado por roubo e tentativa de latrocínio”, explicou o delegado.
O comparsa, um jovem de 18 anos, já havia sido preso anteriormente durante uma operação da Polícia Civil, após mandado expedido pela Justiça com base em investigação que incluiu análise de imagens e diligências de campo.
Relembre o caso
Os crimes aconteceram em duas datas diferentes, mas no mesmo estabelecimento, uma adega localizada no Jardim Vera Cruz.
O primeiro assalto ocorreu na noite de 11 de março. Segundo a investigação, dois criminosos chegaram usando roupas escuras, moletons com capuz e com os rostos parcialmente cobertos.
Um deles entrou apontando uma arma de fogo contra o proprietário, enquanto o outro deu apoio à ação. Durante o roubo, os criminosos fizeram ameaças e levaram dinheiro do caixa e garrafas de bebidas.
Dias depois, em 23 de março, a dupla voltou ao local para cometer um novo crime.
Desta vez, segundo a polícia, a violência foi maior. O dono da adega tentou reagir e entrou em luta corporal com os assaltantes.
Durante a confusão, um dos criminosos lançou uma garrafa de uísque contra a vítima. O objeto se estilhaçou e atingiu a região do pescoço do comerciante, causando ferimentos graves, situação investigada como tentativa de latrocínio.
Mesmo após a reação da vítima, os suspeitos conseguiram fugir novamente.
A identificação da dupla ocorreu após análise de imagens de câmeras de segurança. Durante o cumprimento de mandados de busca, policiais encontraram roupas e calçados usados nos crimes.
Agora, os dois suspeitos permanecem à disposição da Justiça e devem responder por roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, além de tentativa de latrocínio.
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