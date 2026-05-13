O criminoso que estava foragido por envolvimento em roubos e uma tentativa de latrocínio em uma adega no Jardim Vera Cruz, em Franca, se apresentou à polícia nessa terça-feira, 12. Com isso, os dois suspeitos investigados pelo caso agora estão presos.

O homem já havia sido identificado pela Polícia Civil durante as investigações, mas ainda não tinha sido localizado.

De acordo com o delegado Gabriel Fernando Tomaz, o suspeito decidiu se apresentar na DIG (Delegacia de Investigações Gerais), acompanhado de advogado, onde teve a captura formalizada.