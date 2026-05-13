A família de Gabriel Felipe Pessoa Torres, de 42 anos, procura informações sobre seu paradeiro após ele desaparecer no domingo, 10, em Franca. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil na terça-feira, 12.

Segundo relatos dos familiares, Gabriel estava hospedado na casa de uma mulher, na região da Vila Raycos. No sábado, ele teria apresentado um quadro de confusão mental e precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

De acordo com a família, Gabriel deixou a unidade de saúde por volta das 5h30 da manhã de domingo. Horas depois, por volta das 10h, ele entrou em contato com o pai pedindo uma marmita.