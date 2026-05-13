A família de Gabriel Felipe Pessoa Torres, de 42 anos, procura informações sobre seu paradeiro após ele desaparecer no domingo, 10, em Franca. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil na terça-feira, 12.
Segundo relatos dos familiares, Gabriel estava hospedado na casa de uma mulher, na região da Vila Raycos. No sábado, ele teria apresentado um quadro de confusão mental e precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
De acordo com a família, Gabriel deixou a unidade de saúde por volta das 5h30 da manhã de domingo. Horas depois, por volta das 10h, ele entrou em contato com o pai pedindo uma marmita.
O pai levou a refeição até o endereço onde Gabriel estava hospedado, mas, desde então, ele não foi mais visto.
Ainda segundo os familiares, Gabriel mantinha contato diário com o pai, hábito que foi interrompido após o desaparecimento, aumentando a preocupação da família.
O boletim de ocorrência foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia Eletrônica do Estado de São Paulo. No documento, a irmã de Gabriel informou que, apesar de ele ser usuário de drogas, costumava conversar diariamente com os parentes.
A Polícia Civil investiga o caso. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Gabriel Felipe Pessoa Torres pode entrar em contato pelo telefone 190 ou procurar a delegacia mais próxima.
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