Lourivaldo Pereira da Silva, de 59 anos, morreu na noite de segunda-feira, 11, após não resistir às graves queimaduras que sofreu em uma residência no bairro Jardim Zelinda, em Franca. Ele estava internado na Santa Casa de Guaratinguetá, para onde havia sido transferido devido à gravidade dos ferimentos.
O caso aconteceu na tarde do dia 25 de abril, quando familiares encontraram Lourivaldo dentro do imóvel onde morava sozinho, com diversas queimaduras pelo corpo.
A situação chamou atenção de vizinhos, que relataram ter ouvido um forte estrondo vindo da casa um dia antes, na sexta-feira, 24.
Uma moradora chegou a ir até o imóvel após o barulho, mas o homem, sem abrir a porta, teria dito que estava tudo bem, o que inicialmente não levantou suspeitas.
Já no sábado, ao ser encontrado pelos familiares, Lourivaldo contou que havia se queimado com álcool. Diante da gravidade da situação, equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos.
A vítima apresentava queimaduras de segundo grau, principalmente na cabeça, mãos e pés. Inicialmente, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, mas acabou transferido para a Santa Casa de Guaratinguetá devido ao estado crítico.
Lourivaldo permaneceu internado até a noite desta segunda-feira, quando morreu em decorrência das complicações causadas pelas queimaduras.
O velório será realizado nesta quarta-feira, 13, na sala 1 do Velório Santo Agostinho, das 8h às 10h. Em seguida, o sepultamento acontecerá no Cemitério Santo Agostinho.
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