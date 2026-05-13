Lourivaldo Pereira da Silva, de 59 anos, morreu na noite de segunda-feira, 11, após não resistir às graves queimaduras que sofreu em uma residência no bairro Jardim Zelinda, em Franca. Ele estava internado na Santa Casa de Guaratinguetá, para onde havia sido transferido devido à gravidade dos ferimentos.

O caso aconteceu na tarde do dia 25 de abril, quando familiares encontraram Lourivaldo dentro do imóvel onde morava sozinho, com diversas queimaduras pelo corpo.

A situação chamou atenção de vizinhos, que relataram ter ouvido um forte estrondo vindo da casa um dia antes, na sexta-feira, 24.