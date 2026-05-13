O programa Bora Crescer nos Bairros, coordenado pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, chega à Vila São Sebastião, na região oeste de Franca, nesta quarta-feira, 13, a partir das 9h.

A van da Sala do Empreendedor ficará estacionada na rua Amélio Borges Campos, ao lado da UBS da Vila São Sebastião, oferecendo atendimento gratuito à população.

No local, equipes da Sala do Empreendedor e do Banco do Povo prestarão orientações sobre abertura de MEI (Microempreendedor Individual), regularização cadastral, trabalho autônomo e organização de negócios.