13 de maio de 2026
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Bora Crescer nos Bairros leva atendimento à Vila São Sebastião

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Van da Sala do Empreendedor
Van da Sala do Empreendedor

O programa Bora Crescer nos Bairros, coordenado pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, chega à Vila São Sebastião, na região oeste de Franca, nesta quarta-feira, 13, a partir das 9h.

A van da Sala do Empreendedor ficará estacionada na rua Amélio Borges Campos, ao lado da UBS da Vila São Sebastião, oferecendo atendimento gratuito à população.

No local, equipes da Sala do Empreendedor e do Banco do Povo prestarão orientações sobre abertura de MEI (Microempreendedor Individual), regularização cadastral, trabalho autônomo e organização de negócios.

Os moradores também poderão receber informações sobre vendas, acesso a linhas de crédito com juros reduzidos para investimentos e cursos gratuitos de capacitação profissional.

As vagas disponíveis fazem parte dos programas Caminho para o Emprego e Escola Profissionalizante, voltados à qualificação e geração de renda.

Segundo a Prefeitura, o objetivo do Bora Crescer nos Bairros é incentivar pequenos empreendedores a deixarem a informalidade e transformarem ideias em negócios de forma acessível e gratuita.

Uma nova edição do programa já está prevista para o dia 27 de maio, na praça do Jardim Bueno, localizada na rua Maranhão, 1.780, no Jardim Paulista.

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