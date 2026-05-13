Trânsito fatal, perdas econômicas para Minas Gerais, apoio de lideranças estaduais e federais, escoamento do agronegócio e a necessidade de mais do que apenas repasses de investimentos. Esses foram alguns dos temas debatidos por seis nomes que têm o mesmo objetivo: conquistar uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

O Franca Tem Voz promoveu, na noite desta segunda-feira, 11, um bate-papo entre pré-candidatos no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca).

Durante quatro horas de evento, seis pré-candidatos à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e sete à Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), participaram de discussões divididas em blocos. O encontro começou às 19h com os candidatos estaduais e teve sequência às 21h com os federais.