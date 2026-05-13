Trânsito fatal, perdas econômicas para Minas Gerais, apoio de lideranças estaduais e federais, escoamento do agronegócio e a necessidade de mais do que apenas repasses de investimentos. Esses foram alguns dos temas debatidos por seis nomes que têm o mesmo objetivo: conquistar uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).
O Franca Tem Voz promoveu, na noite desta segunda-feira, 11, um bate-papo entre pré-candidatos no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca).
Durante quatro horas de evento, seis pré-candidatos à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e sete à Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), participaram de discussões divididas em blocos. O encontro começou às 19h com os candidatos estaduais e teve sequência às 21h com os federais.
O bate-papo foi mediado pelo jornalista Corrêa Neves Jr., diretor do Portal GCN/Sampi. O presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, também acompanhou o encontro. Já a presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Franca, Luiza Gouvêa, e o vice-presidente da entidade, Denilson Carvalho, ficaram responsáveis por conduzir eventuais pedidos de resposta entre os candidatos.
Entre os principais temas abordados estiveram infraestrutura, saúde, mobilidade urbana, geração de empregos e qualificação profissional. Nesta terça-feira, 12, você acompanha os principais destaques do bate-papo com os pré-candidatos a deputado estadual e também pode assistir à gravação completa do encontro abaixo. Confira.
Priscila defende Instituto Federal e alerta sobre a violência no trânsito
A primeira a falar foi a Professora Priscila (PT), que destacou a necessidade de modernização das indústrias diante do avanço tecnológico e defendeu a implantação de uma unidade do Instituto Federal em Franca. Segundo ela, o projeto pode impulsionar a qualificação profissional e revitalizar a região central da cidade com a possível recuperação do antigo prédio da Unesp (Universidade Estadual Paulista). Tanto o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) quanto o vereador Gilson Pelizaro (PT) já trabalham há meses para tentar viabilizar a chegada da primeira instituição de ensino federal junto à União.
“Isso vai contribuir com o comércio local, inclusive restaurando a antiga Unesp, que foi um prédio abandonado”, afirmou. Ela também disse que o fortalecimento do ensino técnico pode aumentar a produtividade das empresas e movimentar a economia regional.
A pré-candidata à deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores apontou os acidentes de trânsito como o principal problema enfrentado em Franca atualmente. Priscila relacionou o tema à pressão sobre o sistema de saúde e defendeu políticas públicas voltadas à mobilidade urbana.
“Quando você tem uma pessoa que sofre um acidente, para onde ela vai? Para a saúde. E ali eu estou tirando leitos de pessoas que precisariam ser cuidadas, mas houve uma emergência ali que precisa desse atendimento. Então, precisamos pensar em uma política pública de mobilidade urbana”.
Franca está perdendo para Minas Gerais, diz Cristiany
Cristiany de Castro (Republicanos) afirmou que Franca precisa ampliar sua representatividade política para buscar mais investimentos públicos sem aumento de impostos. A pré-candidata comparou o orçamento da cidade com o de municípios de Minas Gerais e criticou a falta de protagonismo regional.
“Nós estamos falando de uma cidade que tem um orçamento que chega perto de 2 bilhões de reais, mas que ainda é pouco se comparado a cidades como Uberaba (MG), por exemplo, cujo orçamento supera os dois bilhões e meio. Aumento de impostos não, defendo mais investimentos para Franca. Passos (MG), por exemplo, atraiu a Haineken e Franca até agora não ter uma defesa atuante para atrair grandes empresas e geração de empregos e renda”, disse.
Cristiany também direcionou seu discurso para a saúde pública e para as famílias que aguardam atendimento especializado pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Segundo ela, é necessário fortalecer a defesa de políticas públicas para o interior paulista. “Nós precisamos sim ser voz dessas pessoas, ser voz dos cidadãos para que a gente eleve o direito à qualidade de vida em Franca e nossa região”.
Granero aposta em apoio de lideranças estaduais e federais
Sergio Granero (Republicanos) destacou sua articulação com lideranças do partido, como o governador Tarcísio de Freitas e o deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional da sigla, além de outras lideranças estaduais e federais. “Tenho muitas lideranças dentro do meio, tanto estadual como federal”.
A proposta do empresário é reunir empresários e representantes do agronegócio em um fórum permanente de discussão. “Eu quero sim, no primeiro ano do meu mandato, vir fazer um fórum e fazer essa discussão junto aos nossos empresários, junto ao setor do agro e ver um plano de trabalho não apenas para quatro anos, mas para os próximos 10, 15, 20 anos”.
Granero também falou sobre os desafios enfrentados pelo setor calçadista e afirmou que a equalização dos impostos entre os estados fará com que Franca deixe de ser prejudicada pela carga tributária. Segundo ele, a medida também deve aquecer a economia e aumentar a arrecadação. “Franca, ao longo dos anos, vem perdendo muito para outros municípios. Nós precisamos buscar aquiparação com as cidades vizinhas no imposto. Isso, eu vejo, vai ser muito importante para o nosso setor calçadista”.
Precisamos olhar para o escoamento do agronegócio em nossa região, afirma Flávia
Flávia Lancha (PSD) afirmou que a principal dificuldade enfrentada pela região é a falta de representatividade política em Brasília e na Assembleia Legislativa. Segundo ela, a ausência de deputados ligados à região dificulta a conquista de investimentos em áreas como saúde, segurança e infraestrutura.
“Quando a gente vai lá em Brasília, e eu já fui muitas vezes levando demandas, a primeira pergunta que eles fazem é quem é o deputado da região? E aí não tem. Então, vai ser muito mais difícil de você conseguir. E a gente precisa aumentar também o número de representantes na Assembleia Legislativa. Porque, como eu disse, quanto mais distante nós estamos da capital, menos noção eles têm do que nós precisamos, menos investimentos vêm para cá”.
Na área de infraestrutura, Flávia destacou a necessidade de investimentos nas estradas vicinais utilizadas para o escoamento da produção agrícola. Ela citou a estrada “Argemiro Leonardo”, entre Cristais Paulista, Ribeirão Corrente e Jeriquara, e afirmou que as obras avançam lentamente. “O importante é que haja um estudo que não seja de pedacinho em pedacinho (as obras rodoviárias). Precisamos olhar esse escoamento, porque sabemos que o PIB brasileiro, hoje, depende totalmente do agro”.
Graciela defende privatizações e destaca o trabalho realizado
A deputada estadual Delegada Graciela (PL), que disputará a reeleição, afirmou ser favorável às privatizações. No entanto, disse que se posicionou contra a privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) por considerar que o serviço prestado pela companhia em Franca é de excelência. “Sou a favor das privatizações, sim. Eu votei contra porque represento o povo de Franca, e a nossa Sabesp é excelência em qualidade, e era vontade que a Sabesp não fosse privatizada”.
Graciela destacou o envio de verbas para a área de saúde da região de Franca, destinadas à realização de cirurgias eletivas e ao custeio e compra de equipamentos hospitalares.
“As emendas são poucas, mas fazem diferença na vida das pessoas. Só quem faz hemodiálise, ou tem um parente que faz hemodiálise, sabe da necessidade da troca dos aparelhos. Nós estamos trocando todos os aparelhos de hemodiálise da Santa Casa”.
A deputada também destacou o trabalho do governador Tarcísio de Freitas na implantação da Tabela SUS Paulista, programa que complementa os valores pagos pela União para a realização de procedimentos hospitalares pelo SUS. “Ao passo que a tabela do governo federal pagava mal aos hospitais e trazia encargos para as Santas Casas aqui de Franca e região, a Tabela SUS Paulista está pagando quatro vezes mais do que a tabela federal”.
'Viver de emenda, é migalha', diz Marcos Ferreira
Já Marcos Ferreira (PSB) concentrou sua fala na necessidade de ampliar a força política regional para disputar espaço no orçamento estadual e federal. Segundo ele, os mandatos parlamentares não podem se resumir apenas ao envio de emendas.
“Nós precisamos disputar o orçamento geral do Estado e geral da União. Viver de emenda é migalha, ainda que seja muito. Importante o trabalho que o deputado e a deputada fizeram e fazem. Eu não estou desqualificando o trabalho de absolutamente ninguém. Eu estou só dizendo que isso é muito pouco para nós”.
Ao mencionar obras financiadas pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) em outras regiões do Estado, Marcos defendeu maior articulação política para atrair investimentos semelhantes para Franca.
“Nós precisamos ter a representação estadual, mas nós precisamos ter a representação federal para fazer com que venha recurso do BNDES para a nossa região também, nesse sentido de melhoria das nossas estradas vicinais em face da agroindústria”.
Mobilização regional
A campanha “Franca Tem Voz” foi idealizada pela Acif em conjunto com Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com apoio de entidades como CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete e Magazine Luiza, entre outras.
A iniciativa busca fortalecer candidaturas com base eleitoral na cidade e na região, com o objetivo de ampliar a bancada paulista e garantir representação federal para defender interesses locais em Brasília.
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