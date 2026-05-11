11 de maio de 2026
SE DEU MAL

Pitbull impede furto e ataca invasor a mordidas em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
WhatsApp/GCN
Criminoso com ferimentos causados por mordidas do cachorro dentro da casa
Um homem ficou ferido após invadir uma residência na manhã desta segunda-feira, 11, na avenida Hugo Betarello, no Jardim Centenário, em Franca. Segundo informações da ocorrência, o suspeito pulou o muro do imóvel com a intenção de furtar a casa, mas acabou atacado por um cachorro da raça pitbull que estava no quintal.

De acordo com o morador, ele ouviu barulhos e gritos vindos da área externa da residência. Ao verificar o que acontecia, encontrou o animal atacando o invasor. O proprietário conseguiu conter o cachorro e acionou a Polícia Militar.

O suspeito sofreu diversas mordidas, principalmente nas pernas. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram até o local para prestar atendimento.

Suspeito foi socorrido

Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, com vários ferimentos pelo corpo.

Segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes criminais e permanece internado sob escolta policial. Assim que receber alta médica, ele deverá ser conduzido à delegacia e ficará à disposição da Justiça.

