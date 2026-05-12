Uma entregadora de aplicativo ficou ferida após um acidente envolvendo dois carros na tarde desta terça-feira, 12, no cruzamento da avenida Arthur da Costa e Silva com a rua Ângelo Naldi, no Jardim Paraty, na zona sul de Franca.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a condutora de um Chevrolet Corsa seguia pela avenida Arthur da Costa e Silva e tentava acessar a rua Ângelo Naldi quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória.

No momento da conversão, o veículo atingiu a lateral de um carro da marca BYD, conduzido por outro motorista de aplicativo que subia pela avenida.