Uma entregadora de aplicativo ficou ferida após um acidente envolvendo dois carros na tarde desta terça-feira, 12, no cruzamento da avenida Arthur da Costa e Silva com a rua Ângelo Naldi, no Jardim Paraty, na zona sul de Franca.
Segundo informações apuradas pela reportagem, a condutora de um Chevrolet Corsa seguia pela avenida Arthur da Costa e Silva e tentava acessar a rua Ângelo Naldi quando não respeitou a sinalização de parada obrigatória.
No momento da conversão, o veículo atingiu a lateral de um carro da marca BYD, conduzido por outro motorista de aplicativo que subia pela avenida.
Com o impacto, a porta lateral do BYD ficou amassada e a parte frontal do Corsa sofreu danos consideráveis.
Motorista reclamava de dores
A motorista do Corsa reclamava de dores no tórax após a colisão e recebeu atendimento de equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.
Em seguida, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde da cidade para avaliação médica.
Uma equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local, sinalizou a via e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.
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