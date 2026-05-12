Uma mulher de 39 anos viveu momentos de terror dentro do próprio apartamento na noite desta segunda-feira, 11, no Jardim Petráglia, em Franca, após um desentendimento entre um entregador de aplicativo e o marido dela terminar em uma invasão violenta ao imóvel, com destruição de móveis e ameaças de morte.
O caso começou após a vítima realizar um pedido de um açaí de 700 ml pelo aplicativo de entregas. O produto foi comprado em um estabelecimento localizado na avenida Dr. Abraão Brickmann, no Parque Vicente Leporace.
Segundo o boletim de ocorrência, no momento da entrega houve uma discussão entre o entregador e o marido da vítima. O motivo do desentendimento teria sido o tempo de espera na portaria do condomínio. O entregador alegava estar aguardando havia mais de 15 minutos para concluir a entrega.
Diante da situação, o próprio entregador acionou a Polícia Militar. Equipes compareceram ao local e conversaram com os envolvidos. Após o atendimento, o marido da vítima saiu para trabalhar, permanecendo no apartamento apenas a mulher e o filho do casal, um bebê de um ano e três meses.
Invasão e destruição
Minutos depois, a vítima afirmou ter ouvido o barulho de várias motocicletas e de um carro chegando ao condomínio. Segundo ela, cerca de oito ou nove motociclistas participaram da ação e utilizavam mochilas de entrega.
Ainda conforme o relato, o grupo conseguiu acessar o condomínio e ao menos três homens subiram até o terceiro andar, onde fica o apartamento da família.
Na sequência, a porta do imóvel foi arrombada.
A mulher relatou que um dos homens, apontado como o mesmo entregador que havia discutido anteriormente com o marido, entrou sozinho no apartamento. Ele foi descrito como alto, forte e de pele negra.
Mesmo após a vítima informar que estava sozinha com o filho pequeno e pedir para que ele deixasse o local, o homem percorreu os cômodos procurando pelo marido dela.
Ao perceber que ele não estava no imóvel, o invasor passou a destruir móveis e objetos da residência utilizando um pedaço de madeira. Uma mesa com tampo de vidro e a televisão da casa foram danificadas.
Ameaças de morte
Antes de deixar o apartamento, o homem ainda teria ofendido a vítima, chamando-a de “vagabunda” e acusando-a de esconder o marido.
Em seguida, segundo o boletim de ocorrência, ele ordenou que ela ligasse para o esposo e afirmou que retornaria ao local com os demais envolvidos “para matar todos”.
A vítima afirmou à polícia que desconhece o motivo da agressividade apresentada pelo entregador e pelo grupo que participou da invasão.
O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes, que devem apurar os crimes de invasão de domicílio, dano, ameaça e possível associação criminosa.
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