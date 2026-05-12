Uma mulher de 39 anos viveu momentos de terror dentro do próprio apartamento na noite desta segunda-feira, 11, no Jardim Petráglia, em Franca, após um desentendimento entre um entregador de aplicativo e o marido dela terminar em uma invasão violenta ao imóvel, com destruição de móveis e ameaças de morte.

O caso começou após a vítima realizar um pedido de um açaí de 700 ml pelo aplicativo de entregas. O produto foi comprado em um estabelecimento localizado na avenida Dr. Abraão Brickmann, no Parque Vicente Leporace.

Segundo o boletim de ocorrência, no momento da entrega houve uma discussão entre o entregador e o marido da vítima. O motivo do desentendimento teria sido o tempo de espera na portaria do condomínio. O entregador alegava estar aguardando havia mais de 15 minutos para concluir a entrega.