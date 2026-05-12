As imagens do acidente que matou a universitária Anna Elisa Borges, de 19 anos, foram divulgadas mais de um mês após a tragédia e mostram o momento exato da colisão registrada na avenida Doutor Armando de Sales Oliveira, nas proximidades da entrada da Unifran (Universidade de Franca), em Franca.

No vídeo, é possível ver que o Chevrolet Celta onde Anna estava já terminava de atravessar a avenida quando é atingido violentamente por um Volkswagen Polo preto conduzido por Clovis Eduardo Pinto Ludovice Neto, de 20 anos. Com a força do impacto, um dos ocupantes chegou a ser arremessado para fora do veículo.

O acidente aconteceu no dia 29 de março e causou grande comoção em Franca e na região. Anna Elisa morreu ainda no local. Natural de Capetinga (MG), a jovem havia se mudado recentemente para Franca para cursar faculdade.

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