O entregador envolvido na ocorrência registrada no Jardim Petráglia, em Franca, na noite desta segunda-feira, 11, apresentou uma nova versão dos fatos e negou qualquer participação em invasão de apartamento. Com receio de represálias, ele preferiu não se identificar.

Segundo o relato, ele permaneceu por cerca de 25 minutos aguardando no portão do imóvel para realizar uma entrega. Diante da demora no atendimento, entrou em contato com o estabelecimento para verificar a possibilidade de cancelar o pedido e deixar o local.

Ainda conforme a versão do motoboy, foi nesse momento que o morador apareceu. O entregador afirma que tentou apenas explicar a situação.