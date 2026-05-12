O entregador envolvido na ocorrência registrada no Jardim Petráglia, em Franca, na noite desta segunda-feira, 11, apresentou uma nova versão dos fatos e negou qualquer participação em invasão de apartamento. Com receio de represálias, ele preferiu não se identificar.
Segundo o relato, ele permaneceu por cerca de 25 minutos aguardando no portão do imóvel para realizar uma entrega. Diante da demora no atendimento, entrou em contato com o estabelecimento para verificar a possibilidade de cancelar o pedido e deixar o local.
Ainda conforme a versão do motoboy, foi nesse momento que o morador apareceu. O entregador afirma que tentou apenas explicar a situação.
“Meu amigo, estou aqui há quase meia hora esperando”, teria dito.
Segundo ele, a reação do homem foi imediata e agressiva. O morador teria mandado que ele ficasse quieto e afirmado que, caso contrário, “iria ter o dele”.
O entregador contou que questionou a atitude e a discussão acabou se intensificando com troca de ofensas. Ele também afirma que o morador aparentava estar sob efeito de álcool no momento da briga.
Na sequência, de acordo com o motoboy, o homem entrou em uma caminhonete Ford Ranger branca que estava na garagem, abriu o portão e avançou com o veículo em sua direção. O impacto teria derrubado a motocicleta do entregador.
O trabalhador afirma que ficou nervoso após o episódio e sustenta que sua reação ocorreu em meio a uma situação de ameaça e agressão.
Moradora relata invasão
A versão apresentada pela moradora do apartamento, uma mulher de 39 anos, é diferente e mais grave.
Segundo o boletim de ocorrência, após o desentendimento inicial entre o entregador e o marido dela, motivado pelo tempo de espera, o caso tomou maiores proporções.
A mulher afirmou que, minutos depois da saída do marido para o trabalho, ouviu a chegada de várias motocicletas e um carro no condomínio. Conforme o relato, um grupo formado por cerca de oito ou nove pessoas teria invadido o local.
Ainda de acordo com a ocorrência, três homens subiram até o apartamento, arrombaram a porta e um deles - apontado como o entregador - entrou no imóvel.
A moradora relatou que informou estar sozinha com o filho de apenas 1 ano, mas afirmou que o homem percorreu o apartamento procurando o marido e, ao não encontrá-lo, passou a quebrar móveis, danificando uma mesa de vidro e uma televisão.
Antes de deixar o local, segundo a mulher, o suspeito ainda teria feito ameaças de morte, dizendo que retornaria acompanhado para “matar todos”.
Caso será investigado
As duas versões serão analisadas pelas autoridades. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar possíveis crimes como ameaça, dano, invasão de domicílio e eventuais responsabilidades dos envolvidos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.